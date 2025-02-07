Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:00 07.02.2025

"Воля рухатися вперед": енергетик "Воля" від "Моршинська" запускає соціальну ініціативу на підтримку відновлення військових

3 хв читати
"Воля рухатися вперед": енергетик "Воля" від "Моршинська" запускає соціальну ініціативу на підтримку відновлення військових

Енергетичний напій "Воля" від "Моршинської" оголошує про запуск соціальної ініціативи "Воля рухатися вперед" у партнерстві з центром реабілітації військових Next Step. Відтепер кожна гривня, отримана від продажу енергетика "Воля" зі смаком "Оригінальний", буде спрямована на відновлення українських захисників, які проходять реабілітацію або потребують протезування.

Проєкт включає випуск лімітованої банки ТМ "Воля" з нанесенням логотипа реабілітаційного центру Next Step, а також серію активацій протягом 2025 року з метою привернути увагу суспільства до важливої теми – відновлення героїв, аби допомогти ветеранам рухатися вперед!

"Ми віримо, що рух – це не просто про фізичну активність, а про силу, відновлення та нові можливості. Для нас важливим кроком у підтримці українських героїв стала допомога центру реабілітації Next Step, де ветерани відновлюють фізичне та ментальне здоров’я та повертаються до активного життя. Разом ми допомагаємо нашим захисникам рухатися вперед!" — прокоментував Марко Ткачук, генеральний директор IDS Україна.

Тетяна Грубенюк, директорка центру Next Step, додала: "Співпраця бренда "Воля" та Next Step є гарним прикладом того, як бізнес може системно підтримувати соціальні ініціативи, зокрема реабілітацію військових. Ми співпрацюємо з IDS Україна із 2018 року. Завдяки допомозі змогли придбати унікальне обладнання для реабілітації наших воїнів і забезпечили їхнє фізичне відновлення. Новий етап співпраці з брендом "Воля" направлений на підтримку сучасних реабілітаційних програм і протезування для військових".

Купуючи енергетик "Воля" від "Моршинської" у банці з логотипом Next Step, кожен має змогу підтримати українських захисників, які потребують протезування та реабілітації. Ця ініціатива є більшою за допомогу. Це спільний крок до незламності, енергії та відновлення духу всієї нації. Разом ми будуємо майбутнє, де кожен герой матиме можливість жити на повну силу!

Долучайтеся до ініціативи та допомагайте героям відновлювати сили разом із "Волею" від "Моршинської".

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить 450 млн грн.

Теги: #моршинська #енергетик #моршинська_воля #воля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:10 29.04.2025
АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

00:07 29.04.2025
Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвіччі - до 5,8 млрд грн

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвіччі - до 5,8 млрд грн

21:06 28.04.2025
АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

20:28 28.04.2025
Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

Вартість активів виробника "Моршинської" за півтора роки зросла вдвічі - до 5,8 млрд грн

13:39 24.04.2025
Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

Міжнародне визнання якості: виробник "Моршинської" пройшов аудит за глобальним стандартом FSSC 22000 без жодного зауваження

17:47 07.04.2025
"Воля рухатись вперед": стартувала рекламна кампанія бренда "Воля" на підтримку реабілітаційного центру Next Step

"Воля рухатись вперед": стартувала рекламна кампанія бренда "Воля" на підтримку реабілітаційного центру Next Step

18:44 02.04.2025
АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

14:44 27.03.2025
IDS Ukraine підтримує заяву АРМА про перезапуск конкурсу з обрання управителя, проте є нюанси

IDS Ukraine підтримує заяву АРМА про перезапуск конкурсу з обрання управителя, проте є нюанси

10:25 04.03.2025
З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн

З початку повномасштабного вторгнення податковий внесок IDS Ukraine сягнув 2,6 млрд грн

12:44 21.02.2025
Енергетик ДТЕК загинув на Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу РФ під час відновлення електромережі

Енергетик ДТЕК загинув на Дніпропетровщині внаслідок повторного обстрілу РФ під час відновлення електромережі

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Державний Sense Bank оновив функціонал у мобільному застосунку для ФОПів

ПУМБ збільшує кредитний ліміт до 300 000 грн для картки “ВСЕМОЖУ Online”

Voyage Theater Company і Театр на Жуках розпочали спільний проєкт читань української та американської драматургії

Міграційна політика України: нова платформа, нове бачення, нові рішення

Порошенко повіз на східний фронт тисячу дронів та велику партію техніки

Перетворення успішного в майбутнє: ревіталізація ТРЦ "Скриня" в ТРЦ "Rox Mall"

Forbes представив рейтинг банків-чемпіонів бізнесу: ОТП БАНК у першій трійці

Суперсила абонентів Київстар: зібрали понад 18 млн грн на створення Школи операторів наземних дронів «Варан»

IDS Ukraine запускає власну сонячну генерацію: на Миргородському заводі запрацювала перша станція потужністю 1,4 МВт

Понад 60 українських програм показали на Своє.ІТ 2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА