"Воля рухатися вперед": енергетик "Воля" від "Моршинська" запускає соціальну ініціативу на підтримку відновлення військових

Енергетичний напій "Воля" від "Моршинської" оголошує про запуск соціальної ініціативи "Воля рухатися вперед" у партнерстві з центром реабілітації військових Next Step. Відтепер кожна гривня, отримана від продажу енергетика "Воля" зі смаком "Оригінальний", буде спрямована на відновлення українських захисників, які проходять реабілітацію або потребують протезування.

Проєкт включає випуск лімітованої банки ТМ "Воля" з нанесенням логотипа реабілітаційного центру Next Step, а також серію активацій протягом 2025 року з метою привернути увагу суспільства до важливої теми – відновлення героїв, аби допомогти ветеранам рухатися вперед!

"Ми віримо, що рух – це не просто про фізичну активність, а про силу, відновлення та нові можливості. Для нас важливим кроком у підтримці українських героїв стала допомога центру реабілітації Next Step, де ветерани відновлюють фізичне та ментальне здоров’я та повертаються до активного життя. Разом ми допомагаємо нашим захисникам рухатися вперед!" — прокоментував Марко Ткачук, генеральний директор IDS Україна.

Тетяна Грубенюк, директорка центру Next Step, додала: "Співпраця бренда "Воля" та Next Step є гарним прикладом того, як бізнес може системно підтримувати соціальні ініціативи, зокрема реабілітацію військових. Ми співпрацюємо з IDS Україна із 2018 року. Завдяки допомозі змогли придбати унікальне обладнання для реабілітації наших воїнів і забезпечили їхнє фізичне відновлення. Новий етап співпраці з брендом "Воля" направлений на підтримку сучасних реабілітаційних програм і протезування для військових".

Купуючи енергетик "Воля" від "Моршинської" у банці з логотипом Next Step, кожен має змогу підтримати українських захисників, які потребують протезування та реабілітації. Ця ініціатива є більшою за допомогу. Це спільний крок до незламності, енергії та відновлення духу всієї нації. Разом ми будуємо майбутнє, де кожен герой матиме можливість жити на повну силу!

Долучайтеся до ініціативи та допомагайте героям відновлювати сили разом із "Волею" від "Моршинської".

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Зараз є найпотужнішим національним виробником бутильованих вод, до складу якого входить Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", Миргородський завод мінеральних вод, дистрибуційна компанія "ІДС" та оператор доставки води "ІДС Аква Сервіс". Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі – 800 млн грн за 2023 рік, що на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. Надає роботу 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 200 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить 450 млн грн.