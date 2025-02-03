"Метінвест" передав партію мішеней типу "Гонг" 56 ОМПБр для тренувань військових

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала партію виготовлений на криворізьких підприємствах мішеней типу "Гонг" 56 ОМПБр. для тренувань військових.

Згідно з пресрелізом компанії, ближній стрілецький бій вимагає від бійця холоднокровності та майстерності володіння зброєю, яких досягають під час вогневої підготовки.

Щоб допомогти ЗСУ з навчанням бійців, "Сталевий фронт" Ахметова передає до війська спеціальні мішені. Вони витримують тисячі куль і дають чіткий звук при влучанні.

Партію таких мішеней отримала 56 ОМПБр. Загалом за час великої війни компанією передано до полігонів та навчальних центрів понад 200 мішеней різних видів.

"Бажаємо нашим воїнам завжди влучати точно в ціль. Працюємо разом заради перемоги України!", - резюмується в інформації компанії.