КІБЕРГІГІЄНА 101: курс, який захистить ваш бізнес від фінансових та репутаційних втрат
Критичні помилки в кібербезпеці можуть коштувати бізнесу мільйони. Уявіть, як лише один необережний клік здатний поставити під загрозу всю компанію.
Зловмисники цілеспрямовано шукають слабкі місця в системах, і людський фактор часто стає їхньою головною ціллю, адже саме це значно спрощує хакерам доступ до ваших даних.
Згідно зі статистикою, людський фактор є головним ризиком у кібербезпеці: 74% кібератак відбуваються через помилки співробітників. Фішинг, слабкі паролі, несанкціоноване встановлення програм — усе це відкриває зловмисникам двері до конфіденційних даних вашої компанії. І кожна така атака може призвести до втрати даних, репутації, довіри клієнтів і значних фінансових втрат.
Ваш бізнес також під загрозою, якщо не усунути цю вразливість. Що можна зробити, аби уникнути катастрофи? Звичайно ж, навчати персонал! Для ефективного навчання та підвищення обізнаності співробітників з питань кібербезпеки існують курси з кібергігієни. .
Наприклад, компанія IT Specialist пропонує практичний курс "Кібергігієна 101", який допоможе навчити ваших співробітників ефективно захищати компанію від кібератак.
На цьому курсі ваші співробітники дізнаються:
- Фішингові атаки: як розпізнавати та уникати.
- Безпека паролів: методи створення надійних паролів та застосування багатофакторної автентифікації.
- Корпоративна безпека: захист даних, безпечна робота з електронною поштою та мобільними пристроями.
Під час навчання наші тренери аналізують реальні кейси кібератак. Студенти отримують практичні рекомендації та перевірені засоби запобігання подібним загрозам.
Курс доступний в онлайн- та офлайн-форматах для вашої зручності.
- Онлайн-навчання: ідеальний варіант для віддалених співробітників.
- Офлайн-формат: у вашому офісі чи нашому навчальному центрі.
Програма триває 2 дні, але може бути змінена відповідно до рівня підготовки ваших співробітників.
Курс пропонує сучасний комплексний підхід:
- Кастомізовані програми навчання, адаптовані до специфіки вашого бізнесу.
- Унікальні кейси, що базуються на українському досвіді.
- Інноваційна платформа ITS CSAT для тестування знань і повторення матеріалів.
Також ви можете адаптувати програму під потреби вашої компанії, забезпечуючи комфорт і максимальну ефективність навчання.
Навчений персонал — це гарантія безпеки вашої IT-інфраструктури та бізнесу.
Після проходження курсу "Кібергігієна 101" ваша команда зможе:
- Ефективно розпізнавати та запобігати загрозам.
- Забезпечити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
- Знизити ризики витоку даних і фінансових втрат.
- Зміцнити довіру клієнтів і партнерів.
Не чекайте, поки кібератака стане реальністю для вашої компанії. Інвестуйте в навчання персоналу та безпеку свого бізнесу.
Дізнайтеся більше про курс та його можливості на офіційному сайті IT Specialist, або звертайтеся до IT Specialist для отримання консультації.
Захист даних — це ваш вибір, який визначає майбутнє вашого бізнесу.
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Дбайте про свої дані, і нехай хакери залишаються з порожніми руками!