КІБЕРГІГІЄНА 101: курс, який захистить ваш бізнес від фінансових та репутаційних втрат

Критичні помилки в кібербезпеці можуть коштувати бізнесу мільйони. Уявіть, як лише один необережний клік здатний поставити під загрозу всю компанію.

Зловмисники цілеспрямовано шукають слабкі місця в системах, і людський фактор часто стає їхньою головною ціллю, адже саме це значно спрощує хакерам доступ до ваших даних.

Згідно зі статистикою, людський фактор є головним ризиком у кібербезпеці: 74% кібератак відбуваються через помилки співробітників. Фішинг, слабкі паролі, несанкціоноване встановлення програм — усе це відкриває зловмисникам двері до конфіденційних даних вашої компанії. І кожна така атака може призвести до втрати даних, репутації, довіри клієнтів і значних фінансових втрат.

Ваш бізнес також під загрозою, якщо не усунути цю вразливість. Що можна зробити, аби уникнути катастрофи? Звичайно ж, навчати персонал! Для ефективного навчання та підвищення обізнаності співробітників з питань кібербезпеки існують курси з кібергігієни. .

Наприклад, компанія IT Specialist пропонує практичний курс " Кібергігієна 101 ", який допоможе навчити ваших співробітників ефективно захищати компанію від кібератак.

На цьому курсі ваші співробітники дізнаються:

Фішингові атаки: як розпізнавати та уникати.

як розпізнавати та уникати. Безпека паролів: методи створення надійних паролів та застосування багатофакторної автентифікації.

методи створення надійних паролів та застосування багатофакторної автентифікації. Корпоративна безпека: захист даних, безпечна робота з електронною поштою та мобільними пристроями.

Під час навчання наші тренери аналізують реальні кейси кібератак. Студенти отримують практичні рекомендації та перевірені засоби запобігання подібним загрозам.

Курс доступний в онлайн- та офлайн-форматах для вашої зручності.

- Онлайн-навчання: ідеальний варіант для віддалених співробітників.

- Офлайн-формат: у вашому офісі чи нашому навчальному центрі.

Програма триває 2 дні, але може бути змінена відповідно до рівня підготовки ваших співробітників.

Курс пропонує сучасний комплексний підхід:

Кастомізовані програми навчання, адаптовані до специфіки вашого бізнесу.

Унікальні кейси, що базуються на українському досвіді.

Інноваційна платформа ITS CSAT для тестування знань і повторення матеріалів.

Також ви можете адаптувати програму під потреби вашої компанії, забезпечуючи комфорт і максимальну ефективність навчання.

Навчений персонал — це гарантія безпеки вашої IT-інфраструктури та бізнесу.

Після проходження курсу "Кібергігієна 101" ваша команда зможе:

Ефективно розпізнавати та запобігати загрозам. Забезпечити відповідність міжнародним стандартам безпеки. Знизити ризики витоку даних і фінансових втрат. Зміцнити довіру клієнтів і партнерів.

Не чекайте, поки кібератака стане реальністю для вашої компанії. Інвестуйте в навчання персоналу та безпеку свого бізнесу.

Дізнайтеся більше про курс та його можливості на офіційному сайті IT Specialist , або звертайтеся до IT Specialist для отримання консультації.

Захист даних — це ваш вибір, який визначає майбутнє вашого бізнесу.

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Дбайте про свої дані, і нехай хакери залишаються з порожніми руками!