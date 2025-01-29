Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:25 29.01.2025

КІБЕРГІГІЄНА 101: курс, який захистить ваш бізнес від фінансових та репутаційних втрат

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Критичні помилки в кібербезпеці можуть коштувати бізнесу мільйони. Уявіть, як лише один необережний клік здатний поставити під загрозу всю компанію.

Зловмисники цілеспрямовано шукають слабкі місця в системах, і людський фактор часто стає їхньою головною ціллю, адже саме це значно спрощує хакерам доступ до ваших даних.
Згідно зі статистикою, людський фактор є головним ризиком у кібербезпеці: 74% кібератак відбуваються через помилки співробітників. Фішинг, слабкі паролі, несанкціоноване встановлення програм — усе це відкриває зловмисникам двері до конфіденційних даних вашої компанії. І кожна така атака може призвести до втрати даних, репутації, довіри клієнтів і значних фінансових втрат.

Ваш бізнес також під загрозою, якщо не усунути цю вразливість. Що можна зробити, аби уникнути катастрофи? Звичайно ж, навчати персонал! Для ефективного навчання та підвищення обізнаності співробітників з питань кібербезпеки існують курси з кібергігієни. .

Наприклад, компанія IT Specialist пропонує практичний курс "Кібергігієна 101", який допоможе навчити ваших співробітників ефективно захищати компанію від кібератак.

На цьому курсі ваші співробітники дізнаються:

  • Фішингові атаки: як розпізнавати та уникати.
  • Безпека паролів: методи створення надійних паролів та застосування багатофакторної автентифікації.
  • Корпоративна безпека: захист даних, безпечна робота з електронною поштою та мобільними пристроями.

Під час навчання наші тренери аналізують реальні кейси кібератак. Студенти отримують практичні рекомендації та перевірені засоби запобігання подібним загрозам.

Курс доступний в онлайн- та офлайн-форматах для вашої зручності.
- Онлайн-навчання: ідеальний варіант для віддалених співробітників.
- Офлайн-формат: у вашому офісі чи нашому навчальному центрі.

Програма триває 2 дні, але може бути змінена відповідно до рівня підготовки ваших співробітників.

Курс пропонує сучасний комплексний підхід:

  • Кастомізовані програми навчання, адаптовані до специфіки вашого бізнесу.
  • Унікальні кейси, що базуються на українському досвіді.
  • Інноваційна платформа ITS CSAT для тестування знань і повторення матеріалів.

Також ви можете адаптувати програму під потреби вашої компанії, забезпечуючи комфорт і максимальну ефективність навчання.

Навчений персонал — це гарантія безпеки вашої IT-інфраструктури та бізнесу.
Після проходження курсу "Кібергігієна 101" ваша команда зможе:

  1. Ефективно розпізнавати та запобігати загрозам.
  2. Забезпечити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
  3. Знизити ризики витоку даних і фінансових втрат.
  4. Зміцнити довіру клієнтів і партнерів.

Не чекайте, поки кібератака стане реальністю для вашої компанії. Інвестуйте в навчання персоналу та безпеку свого бізнесу.
Дізнайтеся більше про курс та його можливості на офіційному сайті IT Specialist, або звертайтеся до IT Specialist для отримання консультації.

Захист даних — це ваш вибір, який визначає майбутнє вашого бізнесу.
Дізнатися більше про курс тут.

Дбайте про свої дані, і нехай хакери залишаються з порожніми руками!

Теги: #кібергігієна_101 #бізнес

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