ЮНІСЕФ допомагає родинам, громадам та теплопостачальним підприємствам у прифронтових регіонах підготуватися до зими

Підтримка включає надання грошової та негрошової допомоги вразливим родинам і забезпечення надійної подачі тепла ураженим війною громадам.

Нові удари по енергетичній інфраструктурі України напередодні настання зимових холодів поставили родини з дітьми перед загрозою нестабільного доступу до тепла. Щоб допомогти українським сім’ям, передусім тим, які проживають у прифронтових містах та громадах, підготуватися до викликів зимового періоду, ЮНІСЕФ та партнери надають комплексну підтримку, що включає різні види допомоги як родинам, так і громадам.

Однією зі стратегій підтримки ЮНІСЕФ є надання грошової допомоги для забезпечення нагальних потреб вразливих родин із дітьми у шести прифронтових областях — Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській. Зокрема, понад 37 200 дітей з понад 26 400 сімей, а також більше як 3000 сімейних форм виховання та родин з дітьми у складних життєвих обставинах уже отримали таку допомогу. До кінця листопада грошові виплати також розпочнуться у Чернігівській області.

Окрім того, понад 4400 родин у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях отримали паливні брикети, а ті родини, які виховують дітей віком до 14 років, також одержали набори зимового одягу та ковдри. Загалом теплі речі вже передані для понад 1800 дітей. Незабаром ЮНІСЕФ розпочне розподіл наборів зимового одягу серед нещодавно переміщених дітей, які зараз перебувають у західних та центральних областях України.

Важливим завданням у передзимовий період є допомога містам і громадам у проведенні ремонтів та відновленні систем централізованого теплопостачання. ЮНІСЕФ підтримує 19 громад у семи областях (Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській), допомагаючи здійснювати ремонт і модернізацію мереж централізованого теплопостачання, щоб забезпечити надійний доступ до тепла для щонайменше 1,5 мільйона людей, зокрема понад 255 000 дітей. Так, ЮНІСЕФ допоміг комунальним службам Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Тут серед іншого замінили 28 кілометрів найбільш пошкоджених тепломереж. А у Павлограді організація допомагає встановити 11 систем реагентної обробки води для теплових котелень, а також відновлювати ізоляцію теплотрас. Харків також отримав масштабний пакет допомоги від ЮНІСЕФ, зокрема 17 когенераційних установок, які дадуть змогу забезпечувати безперебійну подачу тепла містянам узимку навіть під час блекаутів.

Заплановане надання фінансової підтримки 800 школам, які забезпечують очне або змішане навчання. Відібрані освітні заклади зможуть використати отримані гранти на організацію опалення, утеплення й заміну вікон і дверей, придбання обладнання для виробництва тепла й електроенергії, ремонт систем водо-, тепло- й електропостачання, вентиляційних та каналізаційних систем, а також на забезпечення школярів гарячими обідами.

ЮНІСЕФ також допомагає 10 лікарням у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Сумській та Запорізькій областях, які обслуговують близько 185 000 пацієнтів на рік, встановлювати твердопаливні та газові котельні. Тож ці лікарні зможуть підтримувати необхідне опалення, зокрема під час відключень електроенергії, й продовжувати надавати медичні послуги протягом зими.

ЮНІСЕФ вдячний партнерам, які підтримали заходи з підготовки до зими, зокрема Європейському Союзу, урядам Данії, Республіки Корея, Норвегії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Хорватії, а також національним комітетам.

Детальніше про допомогу ЮНІСЕФ українським містам і громадам напередодні зими дивіться в оперативному звіті.

Родина на Харківщині отримує зимову допомогу від ЮНІСЕФ і партнерів.

Фото: Олексій Філіппов / ЮНІСЕФ в Україні