"Енергоатом" заборгував "Енергопроекту" понад 25 млн грн за вже виконані роботи - голова інституту

Київ. 28 червня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - НАЕК "Енергоатом" заборгувала АТ "Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" (КІЕП) понад 25 млн грн за вже виконані для нього роботи, повідомив голова правління інституту Юрій Сапожников.

"Борги "Енергоатому" за вже виконані роботи, за які ми сплатили податки і дочекалися 180 днів прострочення з моменту настання платежу, сягають понад 25 млн грн. За таких боргів жодна організація не може функціонувати", - сказав він на пресконференції "Енергетична галузь України: загрози, виклики, рішення" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Сапожников заявив, що розцінює затримку платежів, як спробу тиску на незалежну проєктну компанію з метою отримання контролю над нею.

Крім цього, він зазначив, що "Енергоатом" не включив КІЕП до переліку установ, що надають йому послуги, попри те, що він є основним замовником інституту і має з ним 53 діючих договори.

Це, у свою чергу, позбавляє "Енергопроект" можливості бронювати своїх працівників від мобілізації, зазначив Сапожников, додавши, що в складеному Міністерством енергетики переліку з 36 компаній, що мають важливе значення для паливно-енергетичного комплексу, КІЕП також немає.

На його думку, такі дії становлять ризик відсутності проєктів самої генерації та захисних споруд для них, зокрема ризик недобудови ХАЕС, головним проєктувальником якої "Енергопроект" був із 1956 року, а також знищення проєктного потенціалу країни.

Як повідомлялося, 14 травня Кабінет Міністрів України вніс зміни до умов бронювання військовозобов'язаних, задіяних у роботі паливно-енергетичного комплексу (ПЕК).

"Зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій ПЕК та їхніх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або постачання обладнання, інші інженерно-технічні заходи, спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об'єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування ОЕС та ГТС України в особливий період, перелік яких затверджується на підставі закону.