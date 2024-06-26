Пресконференції

13:19 26.06.2024

Соцопитування: 33% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 47% - у неправильному

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Соцопитування: 33% українців вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 47% - у неправильному

33% опитаних українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, 47% - вважають, що вони розвиваються в неправильному напрямі. Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року, було оприлюднено на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"За даними останнього опитування, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, є меншою, ніж частка тих, хто дотримується думки, що вони розвиваються у неправильному напрямі (відповідно, 33% і 47%), однак їхнє співвідношення все ж таки залишається кращим, аніж перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року ˗ відповідно, 20% і 65,5%)", - ідеться в пресрелізі Центру за підсумками дослідження.

Зазначено, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України частка громадян, які вважали, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, суттєво зросла (з 20% у грудні 2021 року до 51% у вересні-жовтні 2022 року), сягнувши найвищих показників у лютому-березні 2023 року (61%). "Після цього, - зазначають соціологи, - спостерігається тенденція до зниження цього показника".

Соцопитування засвідчило, що 29% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми й труднощі протягом найближчих кількох років, 46% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і 11% ˗ що Україна не здатна подолати наявних проблем (решта ˗ не визначилися). "Найоптимістичніше українці оцінювали перспективи подолання проблем і труднощів наприкінці 2022-го - на початку 2023 р. (наприклад, у лютому-березні 2023 р. - відповідно, 49%, 36% і 3%). А оцінки перед початком повномасштабної війни (у грудні 2021 року - відповідно, 18%, 54% і 18%) були значно песимістичнішими", - зазначено в пресрелізі.

Опитування проводив Центр Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Соцопитування здійснюється Pact в Україні. Його зміст є виключною відповідальністю Pact і його партнерів і необов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теги: #опитування #разумков_центр

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