За два роки війни в Україні з'явилося понад 300 МВт домашніх і 90 МВт промислових СЕС - голова правління АСЕУ

З початку повномасштабного вторгнення, за оперативними даними Асоціації сонячної енергетики України (АСЕУ), у країні зареєстровано понад 300 МВт домашніх і 90 МВт промислових СЕС за "зеленим" тарифом, повідомив голова правління асоціації Владислав Соколовський.

"За нашими даними, на початку 2022 року в Україні було понад 45 тис. прос’юмерів, і цей напрям не зупинив розвиток під час широкомасштабної війни. Частка прос’юмерів продовжує зростати, зокрема, тільки за останній час їх кількість збільшилася на 9 тис. і наразі перевищує 54 тис.", - сказав він на пресконференції щодо розвитку розподіленої генерації в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він уточнив, що встановлена потужність домашніх СЕС перевищила 1,5 ГВт.

Соколовський звернув увагу, що сюди не входять встановлені домогосподарствами СЕС для власних потреб, оскільки порахувати їх кількість складно.

Крім того, в енергосистемі України працюють 5900 МВт промислових СЕС, розташованих на підконтрольній території.

Соколовський зазначив, що з початком повномасштабної війни РФ захопила понад 60 промислових СЕС загальною встановленою потужністю понад 950 МВт, а також зруйнувала або пошкодила не менше ніж 15% промислових сонячних електростанцій.

При цьому він зазначив, що нещодавно цілеспрямованого удару військові РФ завдали по Покровській СЕС 240 МВт (енергохолдингу "ДТЕК" - ЕР), розташованій у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, на цій самій пресконференції Соколовський прогнозував, що до кінця 2024 року цілком реально встановити 400-500 МВт нових потужностей сонячного покоління за умови підтримки з боку держави або її сприяння цьому процесу.