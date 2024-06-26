Пресконференції

18:08 26.06.2024

Частка економічних оптимістів серед українців знизилася з січня з 31% до 29,3% - опитування

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Частка економічних оптимістів серед українців знизилася з січня з 31% до 29,3% - опитування

Покращення економічного становища країни протягом наступних двох-трьох років очікують 29,3% українців, тоді як у січні цього року таких було 31,0%, такі дані проведеного 6-12 червня опитування оприлюднила соціологічна служба Центру Разумкова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Згідно з ними, частка песимістів зросла з 22,5% до 24,9%, тих, хто не очікує змін - з 15,2% до 19,4%, тоді як частка тих, кому важко відповісти, скоротилася з 31,4% до 26,4%.

Згідно з результатами опитування, дещо більш негативну динаміку респонденти показали щодо прогнозу рівня добробуту своєї сім'ї: кількість оптимістів скоротилася з 31,2% до 28,8%, а песимістів - зросла з 17,6% до 21,4%.

Крім того, з 17,9% до 22,3% збільшилася частка тих, хто не очікує змін, а частка тих, хто не визначився, знизилася з 33,3% до 27,5%.

Щодо оцінки перспективи економічного стану країни на найближчі три місяці, то тут зміни порівняно з січнем не такі суттєві: 46% (у січні 45,8%) вважають, що економічне становище не зміниться, 34,4% (33,4%) очікують його погіршення і лише 7% (6,6%) - поліпшення.

Стосовно рівня добробуту сім'ї 51,4% (49,1%) вважають, що він не зміниться, 27,8% (25,8%) - що він погіршиться, а 6,9% (7,3%) - що покращиться.

Згідно з опитуванням, середня оцінка респондентами економічного становища країни за 5-бальною шкалою в червні становила 2,2 бала проти 2,3% у січні, тоді як добробуту власної сім'ї - 2,7 бала, що відповідає рівню початку року.

Уточнюється, що 38,5% опитаних вистачає на життя, але придбання речей тривалого вжитку викликає труднощі (42,2% у березні).

Трохи менше - 37,5% відповідають, що їм вистачає на харчування та придбання недорогих і необхідних речей (37,7% у березні), 13% ледве зводять кінці з кінцями, і грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (11% у березні), 8% живуть забезпечено і тільки деякі дорогі покупки поки що не можуть зробити (раніше - 7%).

Водночас лише 0,5% респондентів можуть дозволити собі придбати все, що захочуть.

Опитування проводив Центр Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Соцопитування здійснюється Pact в Україні. Його зміст є виключною відповідальністю Pact і його партнерів і необов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теги: #опитування #економситуація #центр_разумкова

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