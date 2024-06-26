80% українців вірять у перемогу України, відносна більшість вважає перемогою відновлення кордонів станом на січень 2014 року - опитування

80% опитаних вірять у перемогу України у війні проти Росії, 12% - не вірять, про це свідчать результати опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.

Згідно з результатами дослідження, презентованого в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу, серед тих, хто вірить у перемогу України, 65% - жителі східних регіонів країни, 79% - південних і 84% - західних і центральних. Водночас серед тих, хто не вірить у перемогу, від 9% живуть у центральному регіоні й до 18% - на сході країни.

Крім цього, порівняно із січнем 2024 року дещо більше стало українців, які вірять, що перемога настане до кінця цього року (з 20% до 24%).

За результатами опитування, 38% респондентів вважають, що перемога настане за один-два роки, 15% - що для цього знадобиться від трьох до п’яти років, 5% - що понад п’ять років, 1% - що перемога настане "навряд чи за мого життя".

Відносна більшість (42%) серед тих, хто вірить у перемогу, вважають, що нею можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Крім цього, ще 17,5% вважатимуть перемогою знищення російської армії та сприяння повстанню або розпаду всередині Росії.

Ще 14% українців вважатимуть перемогою відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, 8% - вигнання російських військ з усієї території України, крім окупованого Криму, а 8% - припинення війни, навіть якщо ворожа армія залишиться на територіях, захоплених унаслідок повномасштабного вторгнення після 24 лютого 2022 року.

Опитування проводилося в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснює Pact в Україні.

Опитування проводилося методом face-to-face у 22 областях України, а також у м. Києві, у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ, зокрема вимушеною евакуацією громадян.