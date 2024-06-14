Пресконференції

13:30 14.06.2024

Результати спільного дослідження Active Group та Experts Club щодо ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу

3 хв читати

В регіоні Південно-східної Азії найбільш позитивне ставлення в українців зберігається до Японії та Південної Кореї. Про це свідчать результати спільного дослідження аналітичного центру Experts Club та дослідницької компанії Active Group, представлене на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Наше дослідження показало, що у Східній Азії українці найбільше підтримують Японію та Південну Корею. Ставлення до цих країн значною мірою залежить від їхньої підтримки України після початку війни. У кавказькому регіоні зберігається позитивне ставлення до Грузії. Також більше 50% українців позитивно ставляться до Казахстану. Найменший рівень підтримки під час дослідження зафіксовано щодо таких країн, як КНДР, Сирія Ірак", - зазначив директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній.

Також, за словами експерта, досить красномовним є, вочевидь, негативне ставлення українців до КНР.

"Позитивно до Китаю ставляться 4% громадян, здебільшого позитивно — 16,7%, негативно — 58,8%, і ще 20% не визначилися. Зараз позиція Китаю є не зовсім однозначною по відношенню до України, що й відображається у ставленні українців", - підкреслив Позній.

В свою чергу, засновник аналітичного центру Experts Club та заступник директора Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін представив аналіз зовнішньої торгівлі України з рядом азійських країн, сформований на підставі даних Державної митної служби за 2023 рік.

"Найбільшим ринком збуту українських товарів в Азії є Китай — понад 2 мільярди доларів. Друге місце займає Індія, далі Казахстан, Грузія, Ірак та Індонезія. Щодо імпорту, найбільшим імпортером до України є також Китай — понад 10 мільярдів доларів. Далі йдуть Індія, Японія, Корея, В'єтнам. За показником загального обсягу торгівлі між Україною та цими країнами також лідирує Китай — майже 13 мільярдів доларів. Друге місце займає Індія — 2,5 мільярда, далі Японія — майже мільярд", - розповів Уракін.

За його словами, аналіз економічних даних свідчить про значні торговельні зв'язки України з країнами Близького Сходу та Східної Азії. При цьому Китай залишається одним з найбільших торговельним партнером нашої країни як за експортом, так і за імпортом.

"Залишається проблема дефіциту торгівлі, оскільки Україна витрачає значні кошти на імпорт, при цьому мало заробляючи на експорті. Це реальна проблема. За 2023 рік дефіцит торгівлі України з усіма країнами складає понад 27 мільярдів доларів. Дефіцит з Китаєм — 8 мільярдів доларів. Позитивне сальдо серед представлених сьогодні країн спостерігаємо лише з Іраком — майже 200 мільйонів доларів на користь України, Грузією — 100 мільйонів та Вірменією — 54 мільйони", - додав Уракін.

Голова Українсько-арабської ділової ради, член Ради національних спільнот України доктор Емад Абу Алруб підкреслив, що важливість відносин України з країнами Азії та арабського світу не можна переоцінити, і наразі Україна робить важливі кроки для розвитку цих відносин.

"Україна має значні можливості на ринках арабських країн, що загалом мають понад 550 мільйонів населення. Арабські країни є постійним ринком для наших товарів. Після 2014 року відкрилися нові ринки для нашої країни, особливо в Азії. Українська арабська ділова рада активно працює для розвитку цих відносин. Нам потрібно створити стратегічний план для покращення відносин на рівні економіки, політики та культури. Ми маємо значні шанси на успіх, але потрібна краща комунікація та маркетинг", - підкреслив доктор Абу Алруб.

Він також додав, що Саудівська Аравія зацікавлена в співпраці з Україною через інвестування не лише у торгівлю, але й у сільське господарство, технології та інші проекти. Інші цікаві країни — ОАЕ, Катар, Єгипет. Всі вони також мають великий потенціал для інвестицій в Україну.

На завершення, Максим Уракін закликав посольства іноземних країн більш активно налагоджувати комунікацію з українським суспільством.

"Якщо можна, то будь-ласка надавайте інформацію журналістам про те, що ви тут робите, як допомагаєте в гуманітарній сфері. Через ці зв'язки ми будемо поглиблювати нашу співпрацю, адже те як громадяни України відносяться до ваших країн залежить також і від вашої роботи", - підсумував він.

Теги: #олександр_позній #економіка #experts_club #опитування #active_group #максим_уракін #східна_азія #близький_схід #соціологія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:02 13.06.2024
Більшість українців вважає, що метою РФ у війні є знищення української нації, - опитування КМІС

Більшість українців вважає, що метою РФ у війні є знищення української нації, - опитування КМІС

10:37 07.06.2024
Більшість українців продовжує довіряти Зеленському як чинному президенту - КМІС

Більшість українців продовжує довіряти Зеленському як чинному президенту - КМІС

17:00 05.06.2024
Українські експортери та Кабмін мають прискорити декарбонізацію з урахуванням вступу в дію в ЄС механізму CBAM з 2026 р

Українські експортери та Кабмін мають прискорити декарбонізацію з урахуванням вступу в дію в ЄС механізму CBAM з 2026 р

10:56 05.06.2024
Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок, половина з них звинувачує в цьому його оточення - КМІС

Половина опитаних українців вважають, що Зеленський не виконав більшість передвиборчих обіцянок, половина з них звинувачує в цьому його оточення - КМІС

11:25 04.06.2024
Майже половина українців бачить погіршення в ситуації з демократією та економікою в країні за п'ять років каденції Зеленського - КМІС

Майже половина українців бачить погіршення в ситуації з демократією та економікою в країні за п'ять років каденції Зеленського - КМІС

18:25 30.05.2024
США планують залучити понад $62 млрд бюджетної допомоги Україні від міжнародних партнерів - заступник міністра

США планують залучити понад $62 млрд бюджетної допомоги Україні від міжнародних партнерів - заступник міністра

13:18 30.05.2024
Соцопитування: лише 29% опитаних українців довіряють Раді, громадяни хочуть, щоб парламент більше опікувався питаннями оборони та безпеки

Соцопитування: лише 29% опитаних українців довіряють Раді, громадяни хочуть, щоб парламент більше опікувався питаннями оборони та безпеки

08:51 30.05.2024
Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

10:38 16.05.2024
Результати спільного дослідження Active Group та Experts Club щодо ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії

Результати спільного дослідження Active Group та Experts Club щодо ставлення українців до країн Близького Сходу та Центральної Азії

14:05 15.05.2024
У Києві презентовано оцінку громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інститутів

У Києві презентовано оцінку громадської думки щодо діяльності українських органів влади та інститутів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

65% українців вважають нашу перемогу дуже ймовірною - результати соцдослідження

За два роки війни в Україні з'явилося понад 300 МВт домашніх і 90 МВт промислових СЕС - голова правління АСЕУ

"Кліар Енерджі" так і не вдалося повернути в мережу три ТЕС на біомасі 22 МВт через проблеми із сировиною - голова наглядової ради

В Україні до кінця 2024 р. за підтримки держави можна встановити до 500 МВт СЕС - голова правління АСЕУ

"Кліар Енерджі" до кінця року має намір встановити газопоршневу генерацію на 80 МВт - голова наглядової ради

Обов'язкове використання щонайменше 5% біопалива в автобензині принесе до бюджету понад $1 млрд щорічно - президент "МХП Еко Енерджі"

Свинарство має всі шанси повернутися до рекордних показників виробництва та вийти на експорт

Підприємці готові долучитися до розроблення найкращих практик розвитку бізнесу, але Кабмін намагається їх не чути - голова київського "УДАРу"

Дві третини українців хочуть від держави поліпшення своєї поінформованості, майже три чверті - за військово-патріотичне виховання в садочках і школах - соцопитування

Дві третини українців підтримують довгострокове збільшення фінансування безпеки та оборони - соцопитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА