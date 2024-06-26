Соцопитування: Лідерами недовіри громадян України залишаються чиновники, партії, парламент і суди - понад 70%

Серед державних і громадських інститутів опитані українці найбільше не довіряють чиновникам (держапарату) - 78,5%, політичним партіям - 77,5%, Верховній Раді - 76% і судам - 73%.

Такі дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року, було оприлюднено на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

"Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (чиновникам) (не довіряють 78,5%), політичним партіям (77,5%), Верховній Раді України (76%), судам (судовій системі загалом) (73%), уряду України (73%), прокуратурі (64%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (63%), Національному антикорупційному бюро України (62%), Національному агентству з питань запобігання корупції (62%), комерційним банкам (58%). ЗМІ України не довіряють 50% опитаних. Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 49%, тоді як довіряють 25%)", - ідеться в пресрелізі Центру Разумкова за підсумками дослідження.

Довіра серед державних і громадських інститутів найчастіше висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 90% опитаних), волонтерських організацій (81%), добровольчих батальйонів (80%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (79%). Національній гвардії України довіряють 75%, Державній прикордонній службі - 71%, Церкві - 63%, Міністерству оборони України - 61%, Службі безпеки України - 61%, громадським організаціям - 56,5%, головам міста (селища, села), у якому живе респондент (51%), президенту України (50%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра до Національної поліції України (відповідно 49% і 43%), до Національного банку України (відповідно 48% і 42%), до ради міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 45% і 46%). До уповноваженого Верховної Ради з прав людини (омбудсмена) (відповідно 39% і 39%) довіра й недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою.

Опитування проводив Центр Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Соцопитування здійснюється Pact в Україні. Його зміст є виключною відповідальністю Pact і його партнерів і необов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

Опитування методом face-to-face проводили у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - тільки на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).