Російська влада систематично проводить політику переселення українців з окупованих територій до РФ - аналітичний звіт

Переселення жителів з окупованих Росією територій України до РФ - це спланована кампанія правлячого режиму в Росії, свідчать результати дослідження, проведеного командою аналітиків "Східної правозахисної групи" та "Інституту стратегічних досліджень та безпеки".

"У такий спосіб Кремль намагається збільшити кількість робочої сили України та створити конкуренцію мігрантам із Середньої Азії. Також одним із важливих чинників переселення громадян України до РФ є те, що в Росії збільшується кількість приїжджих не слов'янської зовнішності. Переселення українців до РФ можна розділити на три етапи. Перший - це до 2014 року. Другий - після 2014 року. І третій - після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - зазначено в аналітичному звіті "Примусове переселення", презентованому в четвер, 20 червня, у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна".

Аналітики звернули увагу на системність політики Росії в намірі переселяти з України місцевих жителів для поліпшення демографічної ситуації всередині Росії. Так, зафіксовано факти примусової паспортизації місцевих жителів з окупованих територій України у 2014-му і 2022 році.

Іще одним масштабним процесом на території України, яка була окупована РФ, можна вважати трудову міграцію з України до Росії, яка стала наслідком політики окупаційної влади Росії. "Ця політика полягала в масовому закритті вугільних шахт на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, що призвело до міграції працездатного населення Луганської та Донецької областей до інших країн, зокрема до РФ. До окупації територій Луганської та Донецької областей у 2014 році на цих територіях було майже 100 вуглевидобувних підприємств, які налічували понад 100 тисяч працівників", - зазначено у звіті.

Крім вугледобувних підприємств були заводи з ремонту гірничо-шахтного обладнання, металургійні заводи, залізниця тощо. Але після ліквідації понад 80 вугільних шахт, уся інша промисловість почала занепадати, на підприємствах не виплачували зарплату. Нові соціально-економічні реалії призвели до того, що більшість працездатного населення тимчасово окупованих територій України змушена була їхати з метою пошуку роботи. З огляду на відсутність у Росії мовного бар'єру, багато жителів окупованих територій виїжджали і до РФ.

Окупаційна влада також активно користувалася таким інструментом, як програма "Співвітчизник", яка була спрямована на заклик громадян України до переїзду до РФ. Також протягом 2014 року на тимчасово окупованій території України активно працювали рекрутери з гірничодобувних кампаній Росії, які активно вербували робітників на тимчасово окупованих територіях України.

"Більшість випадків переселення українців до РФ пов'язані з військовою агресією Росії проти України у 2014-му та 2022 роках. У цей період переселення проводилося через інструменти примусу окупаційною владою. У Росії діяли кілька програм із переселення жителів України до РФ, що підтверджує зацікавленість Росії в примусовому переселенні жителів з України. Українцям, які переселилися до РФ, відводили роль обслуговуючого персоналу та працівників нижчих посад", - зазначають аналітики.

Так, у звіті є факти, коли люди з України, які переселилися до РФ, відкрито говорять про злиденне існування та неможливість влаштуватися на роботу. Жителям тимчасово окупованих територій України на території Росії масово забороняють отримувати сертифікати на купівлю житла (у цьому звіті наведено докази у вигляді рішень судів Росії). Політики Росії з кожним роком посилюють свою риторику щодо громадян України, пропонують їх переселити до Сибіру або на Далекий Схід. На тимчасово окупованих територіях України відбувається процес примусу у відмові від українського громадянства, а тих жителів, які не хочуть отримувати паспорт громадянина Росії, просто депортують із Росії. У депортованих громадян України вилучають їхню нерухомість і майно.

"Ці факти свідчать тільки про одне: Росія здійснила плани із захоплення території України, водночас місцеві жителі масово піддалися депортації, примусовому вилученню майна і примусовому переселенню до Росії. Тобто РФ "очищає" захоплені території від громадян України, заселяючи їх громадянами Росії для того, щоб створити на цих територіях лояльне до окупаційної влади населення", - підсумовують аналітики.