Результати другого всеукраїнського рейтингу мистецьких закладів вищої освіти

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського всеукраїнський очолила рейтинг мистецьких закладів вищої освіти, представлений Інститутом соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та дослідницькою компанією Active Group.

За словами координатора проєкту зі створення рейтингу, директора дослідницької компанії «Active Group» Олександра Познія, мистецькі заклади вищої освіти – дуже складна та важлива соціальна інституція, що потребує специфічної методології вивчення.

"Саме тому, ми об’єднуємо зусилля дослідників, науковців та напрацювання світової спільноти для вдосконалення нашого рейтингу мистецьких закладів вищої освіти", - зазначив він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Позній підкреслив, що головною місією рейтингу є оцінювання саме мистецьких закладів освіти, оскільки існуючі рейтинги розроблені для класичних ЗВО та не враховують унікальні аспекти мистецької освіти та особливості оцінювання мистецьких закладів. Це, своєю чергою, впливає на об’єктивність і значущість цих рейтингів у контексті мистецької освіти, результатом чого є недостатня представленість мистецьких ЗВО у рейтингах.

"Це важливий крок у створенні прозорої та об'єктивної системи оцінки мистецьких закладів освіти, яка дозволяє адекватно оцінити їх внесок у культурний розвиток країни. Рейтинг розроблено так, щоб відображати унікальність кожного мистецького закладу освіти. Ми застосували комплексні критерії, що включають викладання, наукову роботу, міжнародну активність та фінансову стабільність", - наголосила директор Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Юлія Горбова.

За її словами, методологія цьогорічного рейтингу була удосконалена у рамках спільної науково-дослідної роботи компанії "Active Group", Інституту вищої освіти та Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана. У межах виконання дослідження було здійснено пошук, систематизовано і проаналізовано міжнародні і локальні загальні та предметні (галузеві) рейтинги, з особливим фокусом уваги на рейтинги мистецьких закладів освіти та/або освітніх програм.

Мистецькі заклади вищої освіти аналізувалися за 45 параметрами, згрупованими у шість блоків: "Викладання та навчання", "Наука і дослідження", "Вплив ЗВО на розвиток суспільства", "Інтернаціоналізація", "Інституційна репутація", "Фінансова стійкість". Питома вага кожної групи показників та вагомість кожного одиничного критерію було визначено на основі аналізу світового досвіду та скориговано за результатами експертного опитування представників галузі мистецької освіти.

Автори рейтингу також використали багатокритеріальні підходи до оцінювання діяльності ЗВО на основі обробки даних, які можуть бути отримані з відкритих джерел і валідність яких може бути перевірена.

Джерелами даних для складання рейтингу мистецьких ЗВО були: ЄДЕБО, НАЗЯВО, Звіт ректора, Звіт про наукову діяльність, Кошторис, Фінансова звітність ЗВО, Сайт ЗВО, Scopus, Web of Science, ОpenAlex, Ukrainian National H-index Ranking, Google Scholar, Transparent Ranking, QS, UniRank, сервіси для вимірювання репутації бренду в Інтернет та соцмережах.

У підсумку всеукраїнський рейтинг мистецьких ЗВО за 2023-2024 навчальний рік виявився наступним:

Місце в рейтингу Результат Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 1 68,6 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 2 47,7 Харківська державна академія культури 3 43,8 Львівська національна академія мистецтв 4 43,5 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 5 41,7 Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 6 39,6 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 7 38 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 8 32,2 Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка 9 32,1 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 10 27,2 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 11 27,1 Закарпатська академія мистецтв 12 14,5 Луганська державна академія культури і мистецтв 13 12,3

Дослідники планують й надалі продовжувати таке оцінювання мистецьких ЗВО, аби відслідковувати динаміку розвитку українських закладів мистецької освіти. Команда проєкту запрошує всіх бажаючих долучитися до роботи над розвитком рейтингу, зокрема, удосконаленням критеріїв для оцінювання мистецьких закладів.