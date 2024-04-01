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Опитування: 39,4% опитаних вважають, що перемогою України можна вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року, не згодні - 26,2%

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Опитування: 39,4% опитаних вважають, що перемогою України можна вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року, не згодні - 26,2%

 39,4% опитаних українців вважають, що перемогою України можна вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених із 24 лютого 2022 року (рік тому таких було 30,4%).

Про це свідчать дані представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року.

"Намітилися зміни в суспільному ставленні до можливих компромісних варіантів миру. Рік тому з тим, що перемогою України правомірно буде вважати виведення російських військ за межі територій, захоплених від 24 лютого 2022 року, а повернення Криму та частини Донбасу слід домагатися шляхом подальших переговорів, готові були погодитися 30,4% респондентів, а майже 42% - не погоджувалися. Наразі розподіл відповідей змінився майже дзеркально: погоджуються з таким розумінням перемоги 39,4% опитаних, не погоджуються - 26,2%", - ідеться в пресрелізі за підсумками дослідження.

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області).

Дані моніторингу за лютий 2022 р., з якими порівнюються результати нинішнього опитування, отримано напередодні повномасштабного вторгнення.

Теги: #мир #опитування #компроміс #варіанти

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