Опитування: понад 50% опитаних українців вважають, що Україна має відновити свій ядерний потенціал

Уперше за роки спостережень кількість респондентів, які вважають, що для забезпечення власного суверенітету і територіальної цілісності Україна повинна відновити свій ядерний потенціал, перевищила 50%.

Про це свідчать дані представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Зазначається також, що крім регіонального розрізу, дані дослідження було диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів: прихильників Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Петра Порошенка.

У пресрелізі за підсумками дослідження повідомляється, що не згодні з ідеєю відновлення ядерного статусу України "менше ніж 15%, і ще 31,1% не мають чіткої відповіді. Найбільш рішуче в цьому питанні налаштовані жителі півдня (майже 75% підтримують відновлення ядерного потенціалу і 19% - ні) та заходу (62% і 6,8% відповідно). Серед прихильників Зеленського згодні з необхідністю відновлення ядерного потенціалу 64,3%, а Порошенка - менше ніж 40%".

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). Також дані диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів на основі розподілу відповідей на запитання: "Якби у зв'язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести в Україні президентські вибори й на них балотувалися перелічені нижче особи, то за кого з них ви проголосували б?". Вибір альтернатив "Володимир Зеленський", "Валерій Залужний" і "Петро Порошенко" сумарно охоплює 53% вибірки.

Дані моніторингу за лютий 2022 р., з якими порівнюються результати нинішнього опитування, отримано напередодні повномасштабного вторгнення.