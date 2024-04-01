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10:43 01.04.2024

Опитування: лише 25% українців очікують, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, 42% вважають, що змін на краще не відбудеться, рік тому оптимістів було 35%, песимістів - 30%

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Опитування: лише 25% українців очікують, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, 42% вважають, що змін на краще не відбудеться, рік тому оптимістів було 35%, песимістів - 30%

Суспільні настрої на третьому році повномасштабного російського вторгнення зсуваються в бік більш песимістичних оцінок сьогодення і майбутнього України.

Про це свідчать дані представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Зазначається також, що крім регіонального розрізу, дані дослідження було диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів: прихильників Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Петра Порошенка.

Як повідомляється в пресрелізі за підсумками дослідження, більше ніж половина респондентів (56,1%) нині оцінюють соціально-економічну та політичну ситуацію в Україні як погану або дуже погану й лише чверть (24,6%) - як цілком нормальну або нормальну. "Однак, - зазначають соціологи, - такий розподіл оцінок мало відрізняється від результатів опитування, проведеного напередодні повномасштабного вторгнення 2022 р., коли поганою або дуже поганою ситуацію в країні вважали 52,2% респондентів, а нормальною або цілком нормальною - 31,8%".

Соціологи фіксують, що жителі півдня України частіше порівняно з іншими регіонами оцінюють ситуацію як погану або дуже погану (62,1%). Серед прихильників Зеленського негативних оцінок ситуації в країні менше (49%), ніж серед прихильників Залужного (59,1%) і Порошенка (64,3%).

Лише кожен четвертий респондент (25%) очікує, що ситуація в країні змінюватиметься на краще, і 42% вважають, що зміни на краще скоріше або однозначно не відбудуться. Рік тому оптимістів серед респондентів було більше, ніж песимістів (35% і 30% відповідно). Найбільшою частка респондентів із позитивними очікуваннями є на півдні України (44,1%), найменшою – в центрі (18,4%).

Кожен третій серед опитаних (33,8%) сьогодні погоджується з тим, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Це значно менше, ніж рік тому (50,8%), проте більше, ніж у 2022 р. (29,3%). Більшою мірою схиляються до того, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, жителі сходу (45,5%) та півдня (48,8%), а також прихильники Зеленського (66,1%). Меншою мірою - жителі центральних областей (23,4%) і прихильники Порошенка (17,3%).

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). Також дані диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів на основі розподілу відповідей на запитання: "Якби у зв'язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести в Україні президентські вибори й на них балотувалися перелічені нижче особи, то за кого з них ви проголосували б?". Вибір альтернатив "Володимир Зеленський", "Валерій Залужний" і "Петро Порошенко" сумарно охоплює 53% вибірки.

Дані моніторингу за лютий 2022 р., з якими порівнюються результати нинішнього опитування, отримано напередодні повномасштабного вторгнення.

Теги: #опитування #зміни #чуніхіна #губеладзе #інститут_соціальної_та_політичної_психології_націо

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