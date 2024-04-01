Опитування: 70% українців вважають, що влада наживається на війні й дедалі глибше загрузає в корупції

70% опитаних українців погоджуються з тим, що влада наживається на війні й дедалі глибше загрузає в корупції; рік тому таку думку поділяли лише 43% опитаних.

Про це свідчать дані представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року. Зазначається також, що крім регіонального розрізу, дані дослідження було диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів: прихильників Володимира Зеленського, Валерія Залужного та Петра Порошенка.

Як повідомляється в пресрелізі за підсумками дослідження, менш критично налаштовані до влади в цьому питанні жителі сходу країни (57,5% згодні з наведеним твердженням) і прихильники Зеленського (47,8%).

Зазначається, що "в суспільстві знову актуалізувалися тенденції критичного ставлення до влади загалом і президента Володимира Зеленського зокрема, які нібито були поставлені на паузу в перші місяці повномасштабного вторгнення. Найбільш виразно ця тенденція проявляється в питанні корупції".

Зміни в суспільних настроях загалом, вважають експерти, "не є кардинальними, проте вони можуть свідчити про поступовий вихід суспільства зі стану високої психологічної мобілізованості, в якому воно перебувало від початку повномасштабного вторгнення".

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). Також дані диференційовано за ознакою політичної прихильності респондентів на основі розподілу відповідей на запитання: "Якби у зв'язку із закінченням повноважень чинного президента було вирішено провести в Україні президентські вибори й на них балотувалися перелічені нижче особи, то за кого з них ви проголосували б?". Вибір альтернатив "Володимир Зеленський", "Валерій Залужний" і "Петро Порошенко" сумарно охоплює 53% вибірки.

Дані моніторингу за лютий 2022 р., з якими порівнюються результати нинішнього опитування, отримано напередодні повномасштабного вторгнення.