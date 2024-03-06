Пресконференції

17:00 06.03.2024

Лікарі та фармацевти вимагають активізувати боротьбу з нелегітимною рекламою фейкових ліків із використанням провідних медичних брендів

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Київ. 6 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Лікарі та фармацевтичні виробники вимагають посилити боротьбу з нелегітимною рекламою фейкових лікарських засобів в інтернеті з використанням відомих брендів та облич провідних експертів медичної галузі.

Як наголосив на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок доктор медичних наук, директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров, шахрайська реклама на фармринку України може забрати сотні й тисячі життів. Як приклад такої він навів і той факт, що, зокрема, в інтернеті часто рекламують фейкові препарати від його імені.

"В інтернеті, у фейсбуці від мого імені пропонуються препарати, які нібито ми розробляємо. Не вірте, що це так - ми не беремо участь у розробці нових ліків. Ми проводимо операції, займаємося тільки хірургією", - сказав він.

Тодуров зазначив, що щодня відповідає на безліч повідомлень щодо фейкових препаратів, які він нібито розробляє, і таких препаратів "десятки". Одні з останніх таких фейкових ліків, які продаються через інтернет від його імені, - "Нормо кардікс".

Тодуров зазначив, що вже звертався до правоохоронних органів із заявами про прецеденти, і що кіберполіція вже відкрила кримінальну справу за фактом використання його імені та імені його колег.

"Відстежувати таких шахраїв дуже важко, часто вони перебувають за кордоном. Але я думаю, що можна знайти і спіймати принаймні тих людей, які поширюють фейкові препарати в Україні - у них є телефони, певна адреса, їх можна відстежувати", - прокоментував директор Інституту серця.

Тодуров зазначив, що реклама фейкових препаратів часто створюється за допомогою технологій штучного інтелекту (ШІ), які дають змогу створити правдоподібні відеоролики з використанням зображень і голосу конкретних відомих лікарів.

У свою чергу заслужений лікар України, директор і засновник медичного центру "Клініка Доктора Валіхновського" Ростислав Валіхновський повідомив, що від його імені зафіксовано випадки поширення щонайменше восьми препаратів і біодобавок, які нібито лікують суглоби, варикоз, серце, ревматичні захворювання.

"Це абсолютно не має жодного стосунку до реальності. Я хочу офіційно заявити, що це неправда, і наш бренд не має нічого спільного з цими препаратами", - сказав він.

Валіхновський зазначив, що клініка також зверталася до кіберполіції Києва, і правоохоронним органам вдалося за один день заблокувати сайти, на яких було розміщено таку інформацію. Водночас він зазначив, що вирішити цю проблему з фейсбуком не вдалося.

"Із фейсбуком дуже важко вирішити цю проблему під час війни, тому за допомогою цієї пресконференції я хотів би звернутися до міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, щоб вони взяли цю проблему під особистий контроль", - сказав він.

Валіхновський зазначив, що "якщо наразі на початку розвитку ШІ нічого не зробити, то пізніше ми вже нічого не зможемо виправити".

Водночас він наголосив, що клініки і медики без правоохоронних органів не можуть самостійно виявляти шахраїв і боротися з ними.

Зі свого боку голова асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ) Петро Багрій уточнив, що в умовах війни досить складно оцінити обсяг ринку таких фейкових препаратів, зокрема через заборону перевірок.

"Ми не можемо точно оцінити обсяг такого ринку, тим більше під час війни. Але ми зацікавлені в тому, щоб фармринок України був прозорим, щоб просування ліків було законним, тому що ми знаємо про відповідальність за здоров'я людей", - сказав він.

Багрій зазначив, що АПЛУ була одним з ініціаторів запровадження кримінальної відповідальності за недобросовісну рекламу та виготовлення і розповсюдження фейкових препаратів.

"Я підтримую своїх колег і звертаюся до правоохоронних органів і до всіх, хто може допомогти подолати це ганебне явище і зупинити цих шахраїв, які на сьогодні, використовуючи добре відомі бренди медиків, пропагують від їхнього імені фейкові препарати, що шкодять здоров'ю та навіть вбивають", - сказав він.

Багрій також наголосив, що провідні вітчизняні фармкомпанії постійно розвивають напрям R&D, розробляють нові препарати за міжнародними стандартами доказової ефективності, безпечності та якості, інвестуючи в цей напрям значні кошти.

"Фейкові препарати, які продаються через інтернет у такий спосіб, завдають шкоди здоров'ю людей, але також завдають шкоди економіці, адже шахраї, на відміну від фармвиробників, не платять податки, не створюють робочі місця, не інвестують у розвиток свого бренду та в економіку країни. Бізнес цих шахраїв завдає шкоди всім, і працівники правоохоронних органів мають вирішити цю проблему", - резюмував він.

Теги: #медицина #реклама #шахрайство

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