Пресконференції

13:44 28.02.2024

Країни Балтії, Велика Британія, Німеччина, Канада та США лідирують у рейтингу позитивного ставлення до них українців, РФ очолює антирейтинг

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Країни Балтії, Велика Британія, Німеччина, Канада та США лідирують у рейтингу позитивного ставлення до них українців, РФ очолює антирейтинг

Українці найчастіше висловлюють позитивне ставлення до Литви (91%), Латвії (90,5%), Великої Британії (90%), Німеччини (89%), Естонії (89%), Канади (88%) і США (87%), свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Також, згідно з результатами дослідження, українці позитивно ставляться до Франції (86%), Чехії (86%), Польщі (86%), Нідерландів (83%), Молдови (81%), Японії (74%), Грузії (72%). Переважно позитивно ставляться також до Ізраїлю (65%), Румунії (64%), Азербайджану (61%), Вірменії (57,5%), Словаччини (56%) і Туреччини (55,5%).

Щодо Індії, то частки тих, хто ставитеся до неї позитивно (37%) і тих, хто ставиться негативно (40%), статистично значуще не відрізняються.

Негативне ставлення найчастіше висловлюється до РФ (95% опитаних ставляться негативно), Білорусі (87%), Ірану (82%), КНР (72,5%), Угорщини (59%).

Негативне ставлення до РФ висловлює переважна більшість жителів усіх макрорегіонів України - від 91% жителів східного до 98,5% жителів західного. Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, ставляться до РФ негативно 97%, серед тих, хто спілкується російською - 92,5%.

Дослідження відбувалося в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування здійснено методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зокрема через евакуацію громадян.

Теги: #відносини #країни #разумков_центр

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