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В Україні 79% підтримують проведення міжнародної мирної конференції, але лише 22% підтримали б участь у ній РФ - соцопитування

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Київ. 28 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Переважна більшість (79%) опитаних українців підтримують ініціативу щодо проведення міжнародної мирної конференції на найвищому рівні з досягнення миру в Україні, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Не підтримують проведення такої конференції лише 9% опитаних.

Водночас лише 22% опитаних підтримали участь РФ у цій конференції (від 20% у центральному макрорегіоні до 28% у південному), не підтримали б - 58%. Меншою мірою підтримали участь РФ у цій конференції ті респонденти, які певний час жили на окупованій російськими військами території (серед них таку підтримку висловили 11%).

Дослідження відбувалося в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Опитування здійснено методом face-to-face серед 2000 повнолітніх респондентів на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Можливі додаткові систематичні відхилення вибірки, зокрема, через евакуацію громадян.

Теги: #мир #соцопитування

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