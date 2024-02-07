Лідерами за рівнем довіри українців залишаються ЗСУ, ДСНС і Нацгвардія, найменше довіряють держапарату і Верховній Раді - опитування

Київ. 7 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Серед державних і громадських інститутів найчастіше довіру висловлюють Збройним силам України - їм довіряють 95% українців, свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова і презентованого в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

Крім того, українці довіряють добровольчим загонам (85%), Державній службі з надзвичайних ситуацій (82%), Національній гвардії України (81%), волонтерським організаціям (78%), Державній прикордонній службі (77%), Міністерству оборони України (69%), Службі безпеки України (68%), президенту України (64%), церкві (61%), Національній поліції України (58%), громадським організаціям (55%) і Національному банку (53%).

Також частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до очільника міста (селища, села), в якому живе респондент (відповідно 49% і 43%), ЗМІ України (відповідно 47% і 43%), до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 42,5% і 31%).

До ради міста (селища, села), в якому живе респондент, довіру й недовіру висловлюють приблизно однаковою мірою (відповідно 43% і 45%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату (не довіряють 75%), політичним партіям (72%), Верховній Раді України (70%), судам (судовій системі загалом) (68%), уряду України (64%), прокуратурі (60%), комерційним банкам (53%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (52%), Національному агентству з питань запобігання корупції (51%), Національному антикорупційному бюро України (51%).

Також частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, профспілкам (не довіряють їм 43%, тоді як довіряють - 23%).

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", яку фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснює Pact в Україні.

Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях та Києві (в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях - лише на тих територіях, контрольованих урядом України і на яких не відбуваються бойові дії).

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі (коли проводився відбір респондентів за статевовіковими квотами). Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2000 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.