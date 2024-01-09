У Міноборони заявили про розірвання договорів із компаніями, пов'язаними з Гринкевичами

Київ. 9 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Заступник міністра оборони України Віталій Половенко заявив, що було ухвалено рішення про розірвання всіх договорів із компаніями, пов'язаними з бізнесменом Ігорем Гринкевичем.

"Щодо позиції Міністерства оборони стосовно кейсу Гринкевичів: позиція така, що після публікації статті, що було висвітлено в ЗМІ, Міністерство оборони одразу прийняло рішення про розірвання тих договорів, які були Міноборони раніше укладені", - сказав він на пресконференції на тему "Легка промисловість - за прозорі закупівлі: українському захиснику - українську форму!" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

У грудні 2023 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн грн львівському бізнесменові, який пропонував одному з керівників бюро хабар у $500 тис. за сприяння в поверненні вилученого майна.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань порушило 2023 року кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі - не в повному обсязі або за завищеними цінами. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

ДБР затримало львівського бізнесмена під час спроби дати хабаря у $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. Хабар пропонувався за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

У грудні 2023 року суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 429,44 млн грн львівському бізнесменові, який пропонував одному з керівників бюро хабар у $500 тис. за сприяння в поверненні вилученого майна.