Пресконференції

12:41 19.12.2023

Група депутатів Київської облради від "Слуга народу" заявила про тиск із боку нардепа Мотовиловця

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Київ. 19 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Група депутатів Київської обласної ради, що представляють партію "Слуга народу", заявила про дестабілізацію цього органу місцевого самоврядування та протиправне втручання з боку керівника Київської обласної організації політсили, народного депутата Андрія Мотовиловця.

"Під виглядом необхідності дотримання партійної дисципліни Андрій Мотовиловець продовжує видавати письмові розпорядження депутатам Київської обласної ради щодо того, в який спосіб вони зобов'язані голосувати з тих чи інших питань порядку денного та всупереч інтересам громад, які ми представляємо. У своїх письмових розпорядженнях він маніпулятивно використовував поняття "рекомендую", водночас неодноразово заявлялося, що в разі, якщо депутат не послухається, до нього буде застосовано відповідні санкції, зокрема й ініціювання відкликання депутата за так званою народною ініціативою, або ж навіть розпочнеться ініціювання кримінальних переслідувань", - сказав депутат Київської обласної ради Станіслав Семергей ("Слуга народу") на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він повідомив, що, крім нього, процедуру застосування імперативного мандата планують ініціювати і до депутатів Київської облради Володимира Тимофійчука, Дениса Січевого та Марії Кисельової. Семергей поінформував, що 19 грудня о 14:00 Андрій Мотовиловець скликає збори Київського обласного осередку партії "Слуга народу" з метою їх "публічної дискредитації" і щоб "із використанням штучно створених підстав" ініціювати процедуру їх відкликання, що може призвести до дестабілізації роботи Київської облради.

"Спроби обласного осередку партії нас відкликати не пов'язані з жодними законодавчими підставами, а єдина причина - це бажання переформатувати Київську обласну раду під нову коаліцію, з якої надалі на догоду шкурним інтересам окремих політиканів планується "викинути", зокрема, представників "Європейської солідарності" та завести замість них інші політичні сили", - зазначив Семергей.

У свою чергу Денис Січевий закликав керівництво партії "Слуга народу" усунути Мотовиловця з посади, оскільки "його деструктивна діяльність не тільки заважає працювати депутатському корпусу, а й руйнує та знищує авторитет партії "Слуга народу" в Київській області", а також закликав припинити правопорушення стосовно депутатів Київської облради.

Теги: #позиція #народу #слуги #кіївоблрада

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