Пресконференції

15:43 28.09.2023

Британська міжнародна школа інвестує у створення освітніх закладів у заміському комплексі Park Lake City під Києвом

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Британська міжнародна школа інвестує у створення освітніх закладів у заміському комплексі Park Lake City під Києвом

Київ. 28 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - The British International School, Ukraine (BISU) і група компаній DIM підписали угоду про створення сучасного освітнього простору на території кварталу VITA в Park Lake City, будівництво кластера заплановано розпочати наступного року.

Як уточнив співзасновник проєкту Park Lake City Андрій Міщенко під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", переговори з Британською міжнародною школою розпочалися ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Війна відсунула наші плани, але не зупинила їх. Перший крок нашої співпраці - будівництво дитячого садка й початкової школи Early Years Academy/"Академія раннього розвитку" - стартує вже наступного року", - повідомив він.

Він уточнив, що в інфраструктурі кварталу VITA заплановане спорудження власного дитячого садка, початкової, середньої та старшої школи, кампуси для вчителів і дітей.

"Доки триває війна, якій передувала дворічна глобальна пандемія, ми вважаємо вкрай важливим надавати дітям освіту світового рівня, яку забезпечують сертифіковані міжнародні вчителі BISU. Деякі з них залишилися з нами в Україні. Школа та навчання перетворилися на своєрідні символи протистояння російській агресії. Наші учні - це покоління, яке відбудовуватиме країну, відновлюватиме націю та спрямовуватиме її до процвітання", - повідомила член наглядової ради та голова приймальної комісії BISU Олена Товкун.

Вона додала, що протягом 26 років BISU постійно підтримували британські академічні традиції та високі стандарти викладання.

Першою чергою освітнього кластера від BISU, Early Years Academy, буде двоповерхова будівля загальною площею 2,9 тис. кв. м. Академія розрахована на 185 учнів.

DIM планує розпочати будівництво 2024 року і ввести в експлуатацію 2025-го. Для створення на наступних етапах середньої та старшої школи зарезервовано ділянку в 3 га.

Будівництво заміського житлового комплексу бізнес-класу Park Lake City розпочато 2019 року. Серед переваг ЖК - мальовнича місцевість із власною водоймою, стильна архітектура та паркова зона з рідкісними рослинами. Після початку повномасштабного вторгнення було введено в експлуатацію першу чергу - чотири будинки кварталу VITA. Зараз будується друга черга комплексу - 12 будівель.

Група DIM заснована 2014 року, складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. На сьогодні ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.

Британська міжнародна школа заснована 1997 року і стала першим закладом, який ініціював британський підхід до освіти в Україні. Від початку вторгнення BISU не припинила свою діяльність, щоб забезпечити безперервний навчальний процес. Це єдина міжнародна школа, яка фізично продовжувала працювати в країні, у Києві в Печерському районі та в Дніпрі, з 1 вересня 2022 року, пропонуючи білінгвальну освіту від дитячого садка до випускних класів. В основі академічного курсу лежить комбінація британської, міжнародної та української навчальних програм і творчих розвивальних активностей. Випускники отримують Кембриджський атестат про базову загальну середню освіту IGCSE, міжнародні дипломи про повну загальну середню освіту IBDP або A-levels, українське свідоцтво про здобуття базової та повної середньої освіти державного зразка.

Теги: #жк #співробітництво #bisu

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