Група компаній DIM спостерігає зростання кількості інвестиційних угод на первинному ринку житла

Київ. 28 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У вересні на первинному ринку житла в Україні спостерігається поступове зростання попиту та кількості інвестиційних угод, повідомила концептологиня групи компаній DIM Альона Піскунова.

"З травня поточного року можемо впевнено сказати, що покупці дедалі активніше повертаються на ринок нерухомості. Не в таких обсягах, не з такими темпами продажу, але інтерес усе зростає. Насамперед житло для себе, де розглядають будинки на фінальних стадіях будівництва з квартирами з ремонтом. Однак від початку вересня ми спостерігаємо і поступове повернення інвестиційних угод", - розповіла Піскунова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Заснована 2014 року ГК DIM складається з шести компаній, що охоплюють усі стадії будівництва.

На сьогодні ГК ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land та ін.