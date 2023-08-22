Пресконференції

19:10 22.08.2023

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу - експерт

2 хв читати
Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу - експерт

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу, якого поки що не існує, вважає залучена експертка Лабораторії законодавчих ініціатив Тетяна Лукеря.

"Відновлення деокупованих територій і громад є тривалим процесом, але досі ми так і не змогли побудувати системну державну політику відновлення регіонів і громад", - сказала Лукеря на презентації дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив "Відновлення деокупованих громад України: аналіз досвіду та потреб" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, проведене дослідження дає змогу говорити про необхідність скоординованого процесу на державному рівні, який забезпечить алгоритм оцінки ситуації на місцях, визначить першочергові завдання для місцевої влади, і який можна буде адаптувати до конкретної ситуації.

Лукеря зазначила, що, на думку представників місцевої влади, алгоритм або інструкція мають містити такі показники, як рівень пошкоджень на території громади, реальна кількість мешканців та демографічні особливості громади, наближеність до кордону з агресором або лінії фронту, погодні умови та сезон деокупації (наприклад, у зимовий період громади потребували першочергового відновлення об'єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання).

Водночас експертка також наголосила, що до відновлення деокупованих територій України не має бути універсального підходу, оскільки громади мають різні масштаби ушкоджень, різні людські та фінансові ресурси, різний часовий період перебування під тимчасовою окупацією Росії.

За словами постійного представника президента в Криму Таміли Ташевої, до часу звільнення українських територій, що перебувають під окупацією Росії, необхідно буде також підготувати процедуру верифікації документів, виданих людям окупаційною владою.

"Ми розуміємо, що фактично на руках у людей будуть мільйони документів, з якими треба буде щось робити... За якою процедурою ми їх повинні верифікувати? Зрозуміло, що приймати ми ці документи не можемо - вони окупаційні, ми їх відповідно до чинного законодавства не визнаємо... Відповідно, нам треба продумати конкретно процедуру етапів верифікації цих документів. Це питання стосуватиметься частини Донецької, Луганської областей і Криму", - зазначила Ташева.

Вона зазначила, що викликів після деокупації українських територій буде дуже багато, зокрема й гуманітарного характеру.

"Зрозуміло, що в нас має бути єдина державна українська мова. Але ми маємо думати над коротким, але перехідним періодом. Тому що все одразу одночасно... не запрацює... Ключовий наш сигнал: люди не бійтеся, ми забезпечимо керівництво процесом, ми забезпечимо поступовий поетапний перехід", - зазначила Ташева.

Дослідження Лабораторії законодавчих ініціатив відбувалося у два етапи - аналіз нормативно-правових актів 2014-2023 років щодо відновлення громад та проведення 33 інтерв'ю (лютий - квітень 2023 р.) представників державної та місцевої влади, громадських організацій та експертів.

Дослідження підготовлено в рамках реалізації проєкту "Громадянське суспільство для післявоєнної відбудови України та готовності до ЄС", що фінансується Європейським Союзом.

Теги: #дослідження #відновлення #деокупація #лабораторія_законодавчих_ініціатив #лукеря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 22.08.2023
Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

Навколо Криму не може бути торгівлі, шлях деокупації Україна вирішить сама - Джапарова напередодні третього саміту Кримської платформи

19:11 22.08.2023
Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

Відновлення деокупованих громад потребує системного державного підходу

18:16 22.08.2023
Лабораторія законодавчих ініціатив презентувала дослідження про аналіз досвіду та потреб відновлення деокупованих громад України

Лабораторія законодавчих ініціатив презентувала дослідження про аналіз досвіду та потреб відновлення деокупованих громад України

16:31 22.08.2023
Представник президента України в Криму сподівається, що ВР найближчим часом розгляне законопроєкт про адмінтерустрій Автономної Республіки

Представник президента України в Криму сподівається, що ВР найближчим часом розгляне законопроєкт про адмінтерустрій Автономної Республіки

20:56 21.08.2023
"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

"Зернову угоду" має бути відновлено негайно

05:30 20.08.2023
На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

На Київщині відновили 187 пошкоджених окупантами навчальних закладів – КОВА

22:17 18.08.2023
EFI Group розпочала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Львівській області

EFI Group розпочала відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських у Львівській області

19:12 18.08.2023
Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

19:04 18.08.2023
За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

11:22 17.08.2023
У Києві погодили рішення про виплату близько 13 млн грн для відновлення житла

У Києві погодили рішення про виплату близько 13 млн грн для відновлення житла

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Війна Росії проти України остаточно розвіяла міф про братерство російського та українського народів - соцопитування

Більшість українців асоціює РФ із відсталістю та регресом - соцопитування

ФДМ вважає неможливими поставки титанової руди ОГХК країні-агресору через сувору перевірку контрактів на багатьох рівнях

Опитування: Понад половина українців хоче дивитися фільми з українським дубляжем

Понад третина українців підтримує легалізацію медичного канабісу - опитування

Понад половина українців готова довірити владу в післявоєнний період партії, заснованій військовими - опитування

Опитування: Понад 90% українців довіряють ЗСУ і 81% - Зеленському

Забезпечувати ефективність громади під час війни допомагають економіка і туризм – міська голова Умані

Майже 90% лікарів залишилися на робочих місцях після повномасштабного вторгнення РФ - експерти

Федерація боксу Києва та Київський національний університет будівництва та архітектури налагодили співробітництво

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА