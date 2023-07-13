Пресконференції

17:06 13.07.2023

Чернігівський автозавод сподівається на перемогу в тендері на поставку автобусів Миколаєву на EUR4,5 млн за кошти ЄІБ

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Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Чернігівський автозавод (ЧАЗ), що входить до корпорації "Еталон", за результатами розкриття тендерних пропозицій у торгах на поставку Миколаєву низькопідлогових автобусів на суму до EUR4,5 млн за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що відбулися 28 червня, сподівається на перемогу з урахуванням кращої цінової пропозиції.

"Пропозиції подали ЧАЗ і дві турецькі компанії. За визначену суму ЧАЗ пропонує 55 автобусів, а турецькі компанії - відповідно 28 і 26. Тобто наша вартість менша майже вдвічі. Крім того, і цифри витрат споживання палива, і техобслуговування на 10 років - також удвічі менші", - повідомив директор із якості ЧАЗ Олександр Чернецький на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Водночас він нагадав, що вже неодноразово виникали аналогічні ситуації, коли заявку ЧАЗ не розглядали, а під час підготовки до торгів замовник технічні умови прописував так, що їм не відповідає жоден вітчизняний учасник, і на прохання внести зміни до специфікації отримує відмову.

"Ми про це говоримо вже давно - спочатку про білоруські автобуси, тепер про турецькі (наприклад, закупівля в Кривому Розі), і про те, що бюджетні кошти мають витрачатися розумно, тим більше в умовах війни, і про патріотизм, про робочі місця, але ситуація, коли замовник обирає вподобаний автобус і формально проводить тендер, прописавши під нього умови, - не змінюється", - зазначила директорка з продажу ЧАЗ Наталя Бачурна.

Учасники пресконференції знову висловили здивування з приводу того, що українські міста, як і раніше, не використовують надану можливість 15-відсоткової преференції вітчизняним автовиробникам під час оголошення тендерів на закупівлю транспорту за кошти ЄБРР і ЄІБ, а також не враховують, що українська техніка значно дешевша.

Згідно з наведеними заступником директора Торгового дому "Еталон Авто" Олександром Чернецьким цифрами, з другої половини 2022 року, коли пожвавилися закупівлі громадського транспорту українськими містами за кошти ЄІБ та ЄБРР, бюджет вже проведених чи тих, що наразі проводяться закупівель автобусів і тролейбусів становить близько EUR90 млн (близько 200 тролейбусів і 100 автобусів).

"Це велика програма, і можна було б завантажити три українські заводи під її виконання, і отримати податки з EUR90 млн, а не умовно з EUR9 млн, які отримає посередник під час закупівлі українським замовником неукраїнської продукції", - наголошує директор ТД Вадим Шкарупін.

Як повідомлялося, 5 квітня 2023 року КП "Миколаївпастранс" у рамках відновлення співпраці з ЄІБ за проєктом "Міський громадський транспорт України" оголосив тендер на закупівлю автобусів із дизельним двигуном завдовжки від 8,2 м до 10,5 м, включно із запчастинами, устаткуванням та інструментами для обслуговування й ремонту, і супутніми послугами.

Корпорація "Еталон" включає 21 підприємство. Основні напрями - виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика. ЧАЗ випускає автобуси різних класів і тролейбуси.

Теги: #автобуси #єіб

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