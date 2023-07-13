Пресконференції

15:42 13.07.2023

Івано-Франківськ може закупити в компанії "Автек"вісім великих вживаних польських автобусів за 62,9 млн грн

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Івано-Франківськ може закупити в компанії "Автек"вісім великих вживаних польських автобусів за 62,9 млн грн

ТОВ "Сучасні вантажівки" (компанія "Автек") може поставити на адресу КП "Електроавтотранс" Івано-Франківської міськради вісім низькопідлогових 12-метрових старих автобусів Solaris Urbino польського виробництва за 62,88 млн грн за очікуваної суми закупівлі 63,992 млн грн.

Згідно з інформацією в Prozorro, компанія стала єдиним учасником торгів (з особливостями) на постачання автобусів (випущених не раніше 2016 року), оголошених 25 травня поточного року.

Компанію було визнано переможцем, але з вимогою усунути виявлені невідповідності до 4 липня, після чого було опубліковано оголошення про намір укладення договору.

У свою чергу на етапі до розкриття тендерних пропозицій Торговий дім "Еталон Авто" звернувся до замовника, зазначивши, що має намір запропонувати на торги нові автобуси з низькою підлогою (виробництва Чернігівського автозаводу), однак тендерні умови суттєво обмежують кількість потенційних учасників, зокрема й вимогою закупівлі саме вживаних автобусів.

"Бюджет оголошеної вами закупівлі становить 63,992 млн грн з ПДВ, відповідно, вартість одного автобуса - 7,999 млн грн. За такого розміру бюджету ми можемо вам запропонувати вісім нових, а не вживаних автобусів", - зазначав ТД "Еталон Авто".

Потім ТД "Еталон Авто" звернувся зі скаргою до Антимонопольного комітету України (АМКУ), зазначаючи, зокрема, що виписаним умовам тендера відповідає лише Solaris Urbino 12, що є прямим порушенням принципів публічних закупівель.

Крім того, у скарзі містилася вимога до замовника змінити технічні характеристики з тим, щоб, зокрема, автобуси "Еталон" могли їм відповідати.

АМКУ своїм рішенням зобов'язав замовника торгів внести низку змін (зокрема, додати умови можливості постачання нових автобусів), однак ТД "Еталон Авто" на торги не вийшов і має намір оприлюднити свою позицію на пресконференції 13 липня.

Компанія "Автек" працює на ринку України понад 20 років, є офіційним дилером низки автомобільних брендів вантажної та спецтехніки, тракторів, пасажирської техніки.

У 2021 році дохід ТОВ "Сучасні вантажівки" перевищив 2,4 млрд грн.

Теги: #автобус #івано_франківськ #шкільний_автобус #автек

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