Майже 50% українців займаються волонтерством - опитування

Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - 49% українців займаються волонтерською діяльністю, 6% із них - на постійній основі, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг", презентація яких відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас 44% громадян висловилися про те, що не займаються волонтерством, а ще 6% - планують.

У розрізі за регіонами, згідно з опитуванням, переважна більшість жителів України залучені до волонтерської діяльності: 86% - на заході, 84% - у центрі, 82% - на сході та 77% - на півдні.

Серед вікових груп найактивнішими є 36-50-річні українці (таких - 88%). Значно вищий показник також і серед тих, кому від 18-ти до 36-ти років (87%). Окрім того, у волонтерстві задіяні 76% людей, старших 50-ти років.

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1 200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.