Опитування: 82% українців вважають ЗСУ найбільш ефективною інституцією

Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Більшість опитаних українців (82%) вважають Збройні сили України найефективнішою інституцією на сьогодні, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг", презентація яких відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

При цьому президента України вважають найефективнішим 68%, а волонтерів - 59%. Службу безпеки України оцінюють позитивно 38%, громадські організації - 27%, національну поліцію - 19%. На останніх позиціях у такій оцінці органи прокуратури (5%) і суди (4%).

Загалом 68% респондентів оцінюють як ефективну роботу центральної влади і 56% - місцевої влади.

Українці при цьому назвали боротьбу з корупцією (51% опитаних) основним пріоритетом, на який має спрямовувати свої зусилля місцева влада. Вирішення господарських, комунальних проблем і допомогу армії бачать як пріоритети місцевої влади 32-34%. Відновлення пошкодженої інфраструктури як пріоритет для місцевої влади розцінюють 25% опитаних, облаштування бомбосховищ, укриттів - 21%, допомогу біженцям, внутрішньо переміщеним особам (ВПО) - 18%, сприяння малому і середньому бізнесу - 17%, покращення умов для дошкільної та середньої освіти - 14%, соціальний захист населення - 12%, прозорість роботи влади - 11%.

Крім того, 69% респондентів не брали протягом останнього року участі в заходах, спрямованих на розв'язання важливих питань для своєї громади, і 31% - брали участь. Проте 82% опитаних висловили готовність у майбутньому долучатися до вирішення таких питань (16% - не готові).

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.