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12:31 21.06.2023

Частка тих, хто вважає себе вільними в Україні, зросла до 84% - опитування

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Київ. 21 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Частка тих, хто вважає себе вільною людиною, порівняно з 2021 роком зросла в Україні з 62% до 84%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 23 до 31 травня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, фінансованого Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Результати опитування презентовано в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" в середу.

"За необхідності обирати, що важливіше - свобода чи рівність, 75% опитаних обирають свободу (у 2022 р. таких було 71%, у 2020 р. ˗ 64%). Але якщо обирати між свободою та безпекою, то українці частіше обирають безпеку (54,5%, а 44% обирають свободу). Однак вибір на користь безпеки наразі суттєво менший, ніж у 2020 р., коли перевагу безпеці надавали 66% українців (і це за ситуації, коли в Україні триває широкомасштабна війна та актуальність безпекового питання надзвичайно зросла)", - йдеться в пресрелізі Центру Разумкова.

Як зазначається, за необхідності обирати між свободою та достатком вибір свободи українцями постійно зростає. Якщо у 2010 р. частки тих, хто надавав перевагу свободі, й тих, хто надавав перевагу достатку, були приблизно рівними (відповідно 32% і 30%), то в травні 2023 р. частка перших зросла до 51%, а частка других зменшилася до 23%.

Опитано 2 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами). Структура вибірки відповідає демографічній структурі дорослого населення територій, на яких було проведено опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).

Теги: #свобода #опитування

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