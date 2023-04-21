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11:16 21.04.2023

Україна має спростити бюрократію в роботі благодійних фондів і волонтерів - думка

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Київ. 21 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Україна має спростити бюрократію в роботі та обліку благодійних фондів і волонтерів, вважає президент БФ "Реконструкції та розвитку України", волонтер Артем Гончаренко.

"Я виступаю за те, що потрібно спростити на сьогодні законодавчо процедуру передання благодійної допомоги одержувачам, спростити бюрократію в роботі благодійних фондів і волонтерів. Я на власному прикладі знаю, яка величезна кількість часу витрачається на папірці та бюрократію. Наприклад, людина, яка перебуває на "нулі" на фронті, має написати нам заявку, згідно з цією заявкою ми маємо все зібрати, дати їй на підпис акт, що вона отримала нашу допомогу. У мене є приклад, коли людина, якій ми збирали допомогу, загинула, доки ми оформляли всі папірці", - сказав він під час круглого столу в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Гончаренко зазначив, що одним зі шляхів спростити оформлення допомоги, яку надають благодійні фонди та волонтери, є, зокрема, заповнення та подання документів онлайн.

"Нам необхідне спрощення процедури. Я виступаю тут від імені всіх фондів, я думаю, вони мене в цьому підтримують: нам необхідне спрощення цієї системи або дозвольте нам заповнювати це онлайн. Тоді люди зможуть це заповнити, і ми зможемо їм відвантажити допомогу", - сказав він.

Гончаренко також наголосив на необхідності врегулювання питання оподаткування ПДВ товарів, які закуповують і передають благодійні фонди та волонтери.

"Потрібно зняти з цих товарів ПДВ. Коли ми завозили перший мобільний шпиталь, він коштував EUR230 тис., розмір ПДВ становить іще EUR50 тис.", - сказав він.

У свою чергу доктор юридичних наук військовослужбовець Сергій Пєтков наголосив на необхідності використання онлайн-інструментів у процесі отримання соцдопомоги та виплат, зокрема для ветеранів і військовослужбовців.

Водночас він зауважив, що в Україні "питання чомусь вирішують на рівні підзаконних актів, а цього в демократичній правовій державі не має бути, має відбуватися кодифікація законодавства".

"Усі ці підзаконні нормативні акти, різні постанови, інструкції, листи, пояснення тощо мають відійти в минуле, потрібно відійти від ручного управління, а перейти до нормального демократичного правового життя, щоб усе відбувалося відповідно до закону", - сказав він.

Зі свого боку доктор юридичних наук, професор, волонтер Ігор Копотун зауважив, що необхідності розробляти окрему нормативну базу для соціального захисту військовослужбовців і ветеранів немає.

"Я думаю, що не треба нічого вигадувати, нині соціальний захист військовослужбовців чи будь-якої людини має відповідати вимогам чинного законодавства, соціальному захисту, передбаченому законами. Перед законом мають бути всі рівні й закони, які на сьогодні вже ухвалені, мають виконуватися", - сказав він.

Теги: #думка #волонтери #бф #бюрократія

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