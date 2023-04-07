Німецький фонд "зелених" інвестицій для України може розпочати роботу вже цього року - директор Global 100% RE Ukraine

Київ. 7 квітня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Уряд Німеччини має намір створити фонд "зеленого" оновлення для України, кошти якого мають бути спрямовані на реалізацію підтримки інвестиційних проєктів "зеленої" трансформації, повідомив директор Global 100% RE Ukraine, голова правління Асоціації енергосервісних компаній України Олексій Корчміт.

"Німецько-українське енергетичне партнерство (платформа для підтримки міжурядового діалогу з питань енергетики - ЕР) передало нам чітку думку уряду Німеччини, що він хоче створити фонд "зеленого" оновлення для України, тобто "зелений" фонд, і спрямувати туди інвестиції з Німеччини на підтримку "зеленої" трансформації", - сказав Корчміт на пресконференції експертної платформи Global 100% RE Ukraine щодо підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Водночас Корчміт зазначив, що такий фонд може бути створено вже в червні поточного року, і, на думку німецьких партнерів, він має базуватися на співфінансуванні та наданні гарантій повернення інвестицій.

"Ми маємо показати певний механізм партнерства. (...) Не буде співфінансування, німецькі колеги нам не повірять. Вони хочуть дві речі - співфінансування і гарантії повернення інвестицій", - зазначив він.

Як повідомлялося, Global 100% RE Ukraine 29 березня 2023 року підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з найбільшою асоціацією відновлюваної енергетики Німеччини Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). До її складу входять асоціативні члени Fachverband Biogas e.V, German Wind Energy Association і BSW Solar.

Головна мета меморандуму - створення та підтримання постійних контактів, посилення співробітництва Німеччини та України у сфері відновлюваної енергетики та клімату, розроблення заходів для захисту екології, зупинення кліматичних змін, прискорення "зеленого" переходу та розвиток експортного потенціалу "зелених" галузей економіки України.