Пресконференції

16:33 07.04.2023

Німецький фонд "зелених" інвестицій для України може розпочати роботу вже цього року - директор Global 100% RE Ukraine

2 хв читати

Київ. 7 квітня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Уряд Німеччини має намір створити фонд "зеленого" оновлення для України, кошти якого мають бути спрямовані на реалізацію підтримки інвестиційних проєктів "зеленої" трансформації, повідомив директор Global 100% RE Ukraine, голова правління Асоціації енергосервісних компаній України Олексій Корчміт.

"Німецько-українське енергетичне партнерство (платформа для підтримки міжурядового діалогу з питань енергетики - ЕР) передало нам чітку думку уряду Німеччини, що він хоче створити фонд "зеленого" оновлення для України, тобто "зелений" фонд, і спрямувати туди інвестиції з Німеччини на підтримку "зеленої" трансформації", - сказав Корчміт на пресконференції експертної платформи Global 100% RE Ukraine щодо підписання угоди про співпрацю з німецькими асоціаціями відновлюваної енергетики в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

Водночас Корчміт зазначив, що такий фонд може бути створено вже в червні поточного року, і, на думку німецьких партнерів, він має базуватися на співфінансуванні та наданні гарантій повернення інвестицій.

"Ми маємо показати певний механізм партнерства. (...) Не буде співфінансування, німецькі колеги нам не повірять. Вони хочуть дві речі - співфінансування і гарантії повернення інвестицій", - зазначив він.

Як повідомлялося, Global 100% RE Ukraine 29 березня 2023 року підписала меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з найбільшою асоціацією відновлюваної енергетики Німеччини Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). До її складу входять асоціативні члени Fachverband Biogas e.V, German Wind Energy Association і BSW Solar.

Головна мета меморандуму - створення та підтримання постійних контактів, посилення співробітництва Німеччини та України у сфері відновлюваної енергетики та клімату, розроблення заходів для захисту екології, зупинення кліматичних змін, прискорення "зеленого" переходу та розвиток експортного потенціалу "зелених" галузей економіки України.

Теги: #енергетика #вде #енергоефективність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 07.04.2023
В Україні можуть запустити низку пілотів зі створення енергонезалежних громад - голова платформи Global 100% RE Ukraine

В Україні можуть запустити низку пілотів зі створення енергонезалежних громад - голова платформи Global 100% RE Ukraine

12:14 07.04.2023
На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

На Київщині відновлено 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні - Держенергонагляд

11:46 07.04.2023
У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

У Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тимчасово припинено постачання тепла і гарячої води - мер

10:31 07.04.2023
В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

В Україні триває відновлення пошкодженої мережевої інфраструктури - Міненерго

19:31 05.04.2023
"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

"ДТЕК Енерго" втратило 6 млрд грн від пошкоджень його ТЕС унаслідок атак РФ протягом ОЗП - СЕО компанії

19:08 05.04.2023
ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

ПРООН і СБ оцінили збитки енергетичної та теплової інфраструктури України більше ніж у $10 млрд

14:49 05.04.2023
В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

В Україні буде створено електронну систему енергетичного контролю в рамках його нової моделі

10:50 05.04.2023
Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

Суд заарештував корпоративні права трьох підприємств екснардепа і російського олігарха, які видобувають газ і нафту з державних надр

20:48 04.04.2023
Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

Україна і Німеччина підписали заяву про енергетичне партнерство

15:14 04.04.2023
"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

"ДТЕК Київські електромережі" планує відновити понад 800 енергооб'єктів та 100 км ліній під час підготовки до зими – СЕО компанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Повернення до Міжнародної організації вина прискорить визнання та просування українського вина у світі - Укрсадвинпром

Мінфін і Міненерго блокують питання експорту біометану - голова Біоенергетичної асоціації

Україна у 2022 році скоротила площі під виноградниками на 23,3% - "Укрсадвинпром"

Федерація гирьового спорту України наполягає на виконанні судових рішень Міністерством молоді та спорту України

Половина українців, які виїхали після початку вторгнення РФ, вирішила не повертатися до України з причин безпеки - опитування

Науковці закликають енергетиків відмовитися від будівництва Канівської ГАЕС на користь збереження унікального археологічного комплексу

Генпрокуратура розслідує 11 скоєних від початку війни випадків екоциду

Аграрії просять владу продовжити програму кредитування "5-7-9" для проведення весняної посівної

В Києві презентовано українсько-польський арт-проект "Війна через призму мистецтва"

Майже половина українців оцінює свій психоемоційний стан на 3 із 5, третина громадян вважає, що він трохи погіршився за останній місяць – опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА