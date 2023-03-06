Генпрокуратура розслідує 11 скоєних від початку війни випадків екоциду

Прокурори екологічних прокуратур залучені до розслідування 104 військових злочинів, що заподіяли шкоду довкіллю, з них 11 порушено за фактом екоциду, повідомила заступниця генерального прокурора Вікторія Литвинова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок щодо екологічних збитків від воєнних дій.

"Наразі прокурори екологічних прокуратур залучені до процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо 104 воєнних злочинів, якими завдано шкоди довкіллю, 11 з яких розслідуються за фактом вчинення екоциду. Йдеться про напад на нафтобази, обстріл нафтобаз, під час яких відбувається значне забруднення і атмосферного повітря, і ґрунтів", - сказала Литвинова.

За її словами, одним із прикладів екоциду є систематичні напади та обстріли Харківського фізико-технічного інституту, в якому розташовано кілька окремих об'єктів ядерної енергетики: сховище від відпрацьованого ядерного палива та підкритична установка джерела нейтронів. З часу повномасштабного російського вторгнення територія університету зазнала 75 обстрілів різного характеру.

Крім того, внаслідок агресії було зруйновано Північно-Кримський канал, через що вода почала підтоплювати прилеглі міста і населені пункти, що також завдало шкоди довкіллю. Аналогічне кримінальне провадження існує щодо пошкодження шлюзу Каховської гідроелектростанції, після чого почало відбуватися неконтрольоване скидання води річки Дніпро та зниження її рівня, додала Литвинова.

Говорячи про розслідування кримінальних проваджень щодо обстрілів нафтобаз, вона повідомила, що, незважаючи на те, що згідно із законом нафтобази повинні розміщуватися на бетонній подушці, щоб запобігти потраплянню нафти в ґрунт, унаслідок обстрілу бетон було "випалено вщент", і нафтопродукти потрапляли в ґрунт, і наразі досліджується питання, чи потрапили вони в підземні води.

Заступниця генпрокурора також зазначила, що прокуратурі відомо про випадки нанесення шкоди тваринному і водному світу.

"Можливо, ви чули, що почастішали випадки викидання дельфінів на берег. Наразі висунуто теорію про те, що причиною смерті цих дельфінів є робота двигунів сонарів", - навела Литвинова один із прикладів.

Вона уточнила, що для перевірки або спростування цих даних проведено розтини дельфінів, виділено мозок і внутрішні вуха, після чого в січні 2023 року їх передали для проведення дослідження в університети в Італії та Німеччині.

Також т.в.о. голови Державної екологічної інспекції України (ДЕІ) Ігор Зубович на пресконференції повідомив, що Україна не має доступу до восьми заповідників і 10 природних парків.

"Багато об'єктів природно-заповідного фонду потерпають від збройної агресії. Це близько 8 заповідників і 10 національних природних парків: Чорноморський біосферний заповідник, Асканія-Нова, Азово-Сиваський природний парк, парк Олешківські піски і Джарилгацький. На жаль, вони знаходяться на окупованих територіях, до них немає доступу", - сказав він під час пресконференції.

За його словами, хоча керівники перебувають на підконтрольних територіях, працівники продовжують доглядати за парками і працювати там.