Пресконференції

18:47 10.02.2023

Кількість домашніх СЕС в Україні за правильних підходів могла б швидко зрости вдвічі-втричі – голова Global 100% RE Ukraine

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Кількість домашніх СЕС в Україні за правильних підходів могла б швидко зрости вдвічі-втричі – голова Global 100% RE Ukraine

Україна могла б дуже швидко збільшити потужність домашніх СЕС удвічі-втричі за правильного стимулювання населення, вважає голова правління Global 100% RE Ukraine Олександр Домбровський.

"За моїми даними, є 1,2 ГВт потужності станцій просьюмерів. Якщо правильно стимулювати, то ми можемо дуже швидко наростити ці потужності вдвічі-втричі", - сказав він під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За словами Домбровського, побудувати, зокрема, великі вітропарки в умовах війни надскладно, а наростити потужність малої генерації цілком реально.

Водночас голова профільної асоціації наголосив, що потрібно змінити підхід до розвитку такої генерації: малі СЕС мають бути обладнані саме гібридними, а не мережевими інверторами, які не працюють у разі відключення світла, та інтегровані з невеликими системами накопичення енергії. Тоді, за його словами, станції зможуть працювати незалежно від мережі, і це буде вагомим кроком до розвитку розподіленої генерації, актуальність якої у зв’язку з обстрілами енергосистеми російськими загарбниками зросла.

"Нам потрібно дати можливість швидко здійснити технологічне оновлення станцій, що діють, можливість поставити гібридні інвертори на нових домашніх СЕС. Вони є, але вони трохи дорожчі. А якщо дорожчі, то потрібно знайти інструмент мотивації", - вважає Домбровський.

За його словами, такі технології відпрацьовано у країнах ЄС.

Водночас він звернув увагу, що західні партнери готові надати Україні великі фінансові ресурси у вигляді кредитів або допомоги, і ці ресурси можна було б спрямувати також на розвиток малих СЕС.

Голова Global 100% RE Ukraine зазначив, що реалізація таких ініціатив потребує змін у законодавстві, але це був би вагомий крок до підвищення енергонезалежності України.

Домбровський також додав, що перезапуск має відбутися і щодо промислових станцій, які теж не працюють у разі відключення мереж і при цьому не мають систем накопичення енергії.

Загалом, як зазначив голова асоціації, Україна потребує програми, аналогічної до прийнятої в ЄС REPowerEU, яка базується на підходах Європейського зеленого курсу і спрямована на зниження енергетичної залежності від РФ.

Як повідомлялося, енергорегулятор НКРЕКП вз 1 лютого скасував постанову про часткову оплату виробленої домашніми СЕС електроенергії, зобов'язавши НЕК "Укренерго" та постачальників універсальних послуг почати погашати накопичену заборгованість за 2022 рік із березня поточного року.

Теги: #енергетика #вде

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