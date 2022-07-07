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18:42 07.07.2022

Більшість медспеціалістів, які виїхали за кордон, повернулася і продовжує роботу – експерти

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Київ. 7 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Більшість медичних фахівців, які виїхали за кордон, повернулася і продовжує працювати, повідомили практики та експерти у сфері медицини під час круглого столу в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

"Наразі у нас 98% персоналу на місці. У перші місяці війни була частина тих, хто виїхав на захід України або за кордон, проте на сьогодні майже всі повернулися та працюють", - сказав завідувач відділення кардіометаболічних захворювань клініки для дорослих ГУ "Центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" Євген Марушко.

"Щодо колективу Інституту Філатова, у нас майже ніхто не поїхав. 99% співробітників штату залишилися. Дефіцит є у дуже вузьких спеціальностях, яких і так мало на всю країну. Якщо ті фахівці, яких і так було мало їдуть, то це негативно позначається на рівні надання допомоги", - сказала завідувачка відділення запальних патологій очей та мікрохірургічного лікування їх наслідків ДУ "Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України" Олександра Зборовська.

У свою чергу директор з розвитку бізнесу медичної групи компаній ADONIS Світлана Лонська повідомила, що в приватному секторі надання медичних послуг більша частина персоналу повернулася, а ті, хто залишився за кордоном, планують повернутися найближчим часом.

Вона також зазначила, що під час широкомасштабних бойових дій у Київській області було зруйновано пологовий будинок, при цьому лікарі не зупиняли своєї роботи, приймаючи пологи в екстрених умовах.

Водночас завідувач кафедри нефрології та нирково-замісної терапії Національного університету охорони здоров'я Дмитро Іванов вважає, що повернувшись до України, лікарі та керівний персонал показали рівень своєї надійності.

"У Києві ми втратили в перші два місяці більше ніж 60% лікарів та майже 75% середнього медперсоналу. У тих районах України, де були воєнні дії, майже не залишилося медперсоналу. На сьогодні повернулися орієнтовно 90% медперсоналу. Я вважаю, що це може бути критерієм надійності лікарів, а також керівного персоналу, наприклад завідувачів відділень та головлікарів", - зазначив Іванов.

Андрій Безносенко зазначив, що у перший місяць війни у Національному інституті раку (НІР) суттєво скоротився потік пацієнтів.

"За перший місяць війни було прийнято 150 пацієнтів, тоді як за той самий період минулого року – 2 700", - зазначив Безносенко.

Він також повідомив, що фахівці НІР намагаються відслідковувати ситуацію з онкоцентрами на окупованих територіях.

"На сьогодні Херсонський, Мелітопольський, Маріупольський онкоцентри та онконцентр у місті Хрустальному під окупацією. Там дуже мало персоналу, залишилися пацієнти, але немає ліків для лікування, і ми жодним чином не можемо їх туди доставити", - сказав Безносенко.

Теги: #медики

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