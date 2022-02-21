З нагоди Дня спротиву окупації Криму відбудеться телемарафон

Київ. 21 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У суботу, 26 лютого, відбудеться телемарафон з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та Севастополя, повідомила керівник Служби забезпечення діяльності "Кримської платформи" Марія Томак.

"Для нас було важливо, коли ми думали над концепцією цьогорічного телемарафону, з одного боку зробити follow-up щодо торішнього телемарафону, а з іншого боку - поговорити про ключові виклики для теми Криму з декількох точок зору. Перша - це "Кримська платформа", відбувся інавгураційний саміт, чимало подій, які треба обговорити з точки зору підбиття підсумків і з точки зору візії майбутнього", - сказала Томак на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За її словами, під час телемарафону відбудуться три панельні дискусії. Зокрема, головні здобутки та перспективи "Кримської платформи" обговорять заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, співголова міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умєров, постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич, представниця експертної мережі "Кримської платформи", заступник голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова.

В обговоренні реалізації стратегії деокупації та реінтеграції Криму візьмуть участь заступник постійного представника президента в АР Крим Таміла Ташева, віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, голова комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Дмитро Лубінець та адвокаційний директор Центру прав людини ZMINA Олена Луньова.

Спікерами панельної дискусії щодо окупації Криму, чому це сталося і хто за це відповість, будуть народний депутат Євгенія Кравчук, голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, перший заступник постійного представника президента України в АР Крим Дар'я Свиридова та представники експертної мережі "Кримської платформи".

Телемарафон транслюватиметься у прямому ефірі телеканалу "Дом" та на сторінках партнерів, які робитимуть ретрансляцію, з 13:40 до 16:40 у суботу.

Генеральний директор ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Юлія Островська закликала ретранслювати телемарафон і наголосила, що для телеканалів "Дом" та "UA.TV" тема Донбасу та Криму надважлива.

З нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя 25 лютого на майдані Незалежності відбудеться відкриття виставки у рамках проєкту "Віртуальний музей російської агресії".

"У п'ятницю, 25 лютого, о 14:00 у Києві, на майдані Незалежності, буде відкрито цю виставку. На відкриття запрошено представників уряду, главу представництва президента в АР Крим. Також у цей час у Києві перебуватимуть іноземні урядові делегації. Ми також протягом дня запросимо їх прийти подивитися", - наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Він наголосив на важливості того, щоб портал можна було побачити не лише онлайн, а й офлайн. За словами Дробовича, на виставці буде представлено 10 історій спротиву окупації, як військові, діячі культури, педагоги протягом років чинять спротив окупації.

Дробович нагадав, що проєкт "Віртуальний музей російської агресії" (rusaggression.gov.ua) було презентовано минулого року.

"Це двомовна цифрова платформа українською та англійською мовами, де розповідаються історії, кейси тимчасової окупації АР Крим, нашої території. І пізніше, з цього року, буде додано блок про Донбас", - пояснив голова Українського інституту національної пам'яті.

Крім того, у зв'язку з Днем спротиву окупації Криму на сторінках постійного представництва президента України в АР Крим було запущено інформаційну кампанію "Обличчя спротиву", де йдеться про всіх незаконно ув'язнених і утримуваних РФ громадян України, зокрема про Нарімана Джеляла, Сервера Мустафаєва та багатьох інших.