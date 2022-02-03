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14:02 03.02.2022

Адвокати стверджують, що слідство щодо замаху на Шефіра необґрунтовано проводить обшуки

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Київ. 3 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - У рамках розслідування справи про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра проводяться необґрунтовані слідчі дії, на причетність до скоєння злочину перевіряються люди, які ніяк до цього не причетні, стверджують адвокати.

На прес-конференції в четвер в агентстві "Інтерфакс-Україна" керівник адвокатського бюро "Анна Литвин і партнери" Анна Литвин розповіла, що наприкінці листопада минулого року з'явився лист співробітника департаменту карного розшуку одному з керівників Головного слідчого управління Нацполіції про те, що органи досудового розслідування аналізують раніше вчинені подібні злочини.

"10.10 2018 року в Херсоні була перестрілка, обвинувачується наразі Таран Вадим Петрович. І вони (слідство) вирішили відпрацювати цю версію (можливої причетності цієї людини до скоєння замаху на Шефіра – ІФ)", - зазначила адвокат.

За її словами, від початку грудня минулого року орган досудового розслідування отримав дозвіл на проведення близько 80 обшуків у різних сімей із вилученням майна. "З матеріалів, які нам відкриті, можемо сказати, що вони вже визначилися з винуватцем цього замаху", - сказала Литвин.

"Після обшуків осіб викликали на допит. Я була (на слідчих діях – ІФ) із п'ятьма особами... Стосовно всіх, хто був на допитах, ми знайшли докази щодо 22 вересня (непричетності до скоєння злочину – ІФ)", - розповіла адвокат.

За її словами, обшукам у цих людей не передували слідчі дії. Литвин зазначила, що в процесуальних документах ті, кого викликали на допит, називають "причетними" й "обізнаними про обставини".

"Після того, як ми дали показання і надали всі докази непричетності цих осіб, були питання про готовність пройти поліграф, на що ми відповіли "так". І особи, шість осіб, які спілкувалися з Тараном, пройшли поліграф. Експертні висновки було направлено до прокуратури та до ГСУ, відповіді немає", - сказала адвокат.

При цьому Литвин наголосила: "Хоч би куди ми зверталися, є інформація, що це вказівка Офісу президента, і вони фактично керують слідством. Із цим питанням ми звернулися до президента України Володимира Зеленського, написали міністру внутрішніх справ Денису Монастирському... Також було направлено відповідні листи потерпілим".

"Якщо є бажання знайти винних, то слідство має займатися саме цим, а не шляхом підбору шукати інші злочини на всій території України та "приміряти" кожного, чи міг він вчинити замах", - висловила думку адвокат.

У свою чергу керівний партнер АО "Кравченко, Гончар і партнери" Тетяна Кравченко розповіла, що також була присутня під час проведення слідчих дій. "Залишається відкритим одне питання: якої якості ці обшуки й у кого саме вони проводилися. Вони проводилися у звичайних громадян, котрі мали, за версією слідства, якийсь стосунок до Вадима Тарана, якого підозрюють у скоєнні нападу на людину в 2018 році", - уточнила адвокат.

Присутній адвокат АО "Кравченко, Гончар і партнери" Вадим Погорілий висловив здивування тим, що слідство "визначило єдину версію - причетності Тарана й осіб з його оточення до замаху на Шефіра".

"Якщо особи значаться в процесуальних документах як причетні до злочину, то оголошуйте про підозру, обирайте запобіжний захід, проводьте розслідування і направляйте справу до суду", - додав він.

За його словами, кожен із тих, кого слідство вважає причетним, дав показання і зазначив, що в момент замаху на Шефіра перебував далеко від місця скоєння злочину.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року в Обухівському районі Київської області близько 10:20 було обстріляно автомобіль, у якому їхав перший помічник президента України Сергій Шефір. Дістав поранення його водій.

Правоохоронці розглядали такі основні версії замаху: державну діяльність потерпілого, тиск на найвище керівництво країни, дестабілізацію політичної ситуації в Україні, зокрема розглядають версію за участю спецслужб іноземних країн.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що слідство розглядає понад десять версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.

24 листопада в Офісі генпрокурора агентству повідомили, що в рамках розслідування справи про замах на Шефіра проводяться обшуки в осіб, які стріляли з мисливської зброї патронами, аналогічними тим, які використовувалися під час злочину. Обшуки відбулися також у магазинах із продажу зброї та боєприпасів і в осіб, що займаються їх збутом.

26 січня 2022 року Венедіктова запевнила, що розслідуванням обставин замаху на першого помічника президента України активно займаються три органи досудового розслідування, але про конкретні напрацювання говорити зарано.

Теги: #шефір #замах
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