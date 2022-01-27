Пресконференції

11:03 27.01.2022

Сьогодні в Україні вирішується доля нашої країни – депутат парламенту Грузії

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Київ. 26 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Сьогодні в Україні вирішується доля Грузії, вважає депутат грузинського парламенту, представник опозиції Нона Мамулашвілі.

"Сьогодні в Україні вирішується доля і нашої країни – Грузії. Кому як не Грузії знати, як страшно воювати з Росією, на що здатна Росія та яка це підступна країна", - сказала вона на пресконференції в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, сьогодні в Україні відбувається те, що сталося Грузії у 2008 році.

"У нас один ворог, і важливо, щоб ми разом боролися із цим ворогом", - додала депутат.

Вона також закликала представників грузинської опозиції відвідати Україну.

Крім того, Мамулашвілі висловила підтримку Грузинському легіону, що розміщується на території України з 2014 року.

Теги: #грузія #росія
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