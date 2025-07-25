Інтерфакс-Україна
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16:30 25.07.2025

Гуманітарні організації привертають увагу до захисту гумпрацівників через Duty of Care

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Гуманітарні організації привертають увагу до захисту гумпрацівників через Duty of Care

Альянс Українських Організацій Громадянського Суспільства (Альянс УКР ОГС), Швейцарська агенція розвитку та співробітництва та  Платформа гуманітарних НУО в Україні закликають донорів та міжнародні організації обов‘язково інтегрувати до бюджетів пакет "Обов’язку турботи" (Duty of Care, або DoC) задля посилення безпеки та захисту здоров’я місцевих гуманітарних працівників і волонтерів.

"Україна більше трьох років переживає повномасштабне вторгнення і ще більше часу ми знаходимося у стані війни. Ми маємо рятувати дуже багато життів, мільйони і мільйони людей потребують допомоги, в тому числі на лінії фронту. Наші організації громадянського суспільства, які реагують на кризи, їх тисячі. Багато також і міжнародних організацій, які працюють в  Україні, ООН і донорів, які  допомагають. Українські НУО часто роблять це в умовах підвищеного ризику для свого життя", - сказала директорка Альянсу УКР ОГС Міла Леонова під час круглого столу "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику" в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Вона підкреслила, що за таких умов важливо не лише рятувати життя людей, які потребують допомоги, але й захищати працівників, які самі надають допомогу, і йдеться не тільки про їхню фізичну, але й про психологічну безпеку.

У партнерстві з українськими громадськими організаціями Швейцарська агенція розвитку та співробітництва ініціювала дослідження щодо створення мінімального пакету "Обов’язку турботи" (Duty of Care) - морального та юридичного зобов’язання організацій забезпечити фізичну й психологічну безпеку гуманітарного персоналу.

Дослідження базувалося на інтерв’ю та фокус-групах із представниками гуманітарного сектору. Воно виявило ключові виклики: відсутність спеціального законодавства, нестачу засобів індивідуального захисту, страхування та підтримки ментального здоров’я.

Запропонований мінімальний пакет DoC для співробітників НУО та волонтерів, які працюють у прифронтових зонах, має включати такі елементи: страхування від нещасних випадків і життя співробітників гуманітарних організацій та волонтерів, заходи психосоціальної підтримки, індивідуальні аптечки першої допомоги, засоби індивідуального захисту, навчання з використання та застосування предметів мінімального пакету DoC у поєднанні з  навчанням з управління безпекою та захистом.

Леонова зазначила, що в січні цього року Альянс УКР ОГС та бельгійська неурядова організація Protect Humanitarians уклали офіційний Меморандум про співпрацю, спрямований на зміцнення захисту гуманітарних працівників в Україні та на міжнародному рівні.

Зокрема, ця співпраця направлена на вдосконалення механізму Duty of Care, спільну адвокацію на національному та міжнародному рівнях та розробку рекомендацій щодо політик і стратегій захисту гуманітарних працівників.

Директор Protect Humanitarians Олів’є Вандікастіле підкреслив важливість належного захисту місцевих учасників гуманітарного реагування.

"Співробітники та волонтери є найбільшим надбанням кожної організації. Коли ми захищаємо та піклуємося про людей, які допомагають людям, ми посилюємо підтримку постраждалих громад. Завдяки цьому гуманітарний сектор може  покращити свою стійкість, рівність та справедливість", - сказав він. 

За перше півріччя 2025 року зафіксовано 98 інцидентів, пов’язаних із діяльністю гуманітарних працівників. Загинуло шестеро осіб, ще 29 отримали поранення. Для порівняння, протягом усього 2024 року було задокументовано 150 подібних випадків. Найбільша кількість трагічних інцидентів сталася в Херсонській області; за нею - Донецька та Харківська.

Теги: #допомога #гумпрацівники

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