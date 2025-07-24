Інтерфакс-Україна
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16:37 24.07.2025

Відновлення на Київщині потребують 9,3 тис. об’єктів - директор департаменту регіонального розвитку КОДА

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Київ. 24 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Внаслідок агресії рф на Київщіні зруйновано або пошкоджено більше 30 тис об’єктів, 9,3 тис з них ще потребують відновлення, повідомив директор департаменту регіонального розвитку Київської обласної держадміністрація (КОДА) Олег Кравченко.

"Внаслідок агресії рф на Київщині  понад 30 тис. об'єктів знищено або зруйновано, на  сьогодні відновлено із них 20,8 тис. (...) Попереду ще багато наполегливої роботи, ще потребують відновлення 9,3 тис. об'єктів", - повідомив він в ході круглого столу "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Так, у приватних житлових будинках знищено або пошкоджено 25 281 об'єкт, з них відновлено 17 179, або 69%. Поміж багатоквартирних будинків пошкоджено або знищено 2278, відбудовано 1694 (74%), закладів освіти - 254 пошкоджено, відбудовано 210, поміж закладів охорони здоров'я – 153 пошкоджено, відновлено 149.

Він навів приклад Бородянки, де внаслідок авіаударів та артобстрілів 2022 року знищено 2064 будинки. На сьогодні згідно з програмою комплексного відновлення Бородянки вже поновили 829 об'єктів. Мова не лише про відновлення житла, а й соціальної та інженерної інфраструктури: йде відбудова шкіл, садочків, будівництво укриттів та урбан-парку, оновлення електро- і газових мереж, каналізації тощо.

Кравченко підкреслив, що відновлення відбувається за принципом "робити краще, ніж було": велика увага приділяється енергоефективності, інклюзивності та безпеці.

За його словами, лідерами за впровадженими іклюзивними рішеннями серед громад є Бородянка, Буча та Славутич.

"По всіх будинках, які будуємо, встановлюються пандуси, при необхідності - підйомники, використовується шрифт Брайля, тактильна плитка при виконанні дорожніх робіт, пониження бордюрів", - навів він приклади.

Окремо чиновник виділив проєкти відновлення, реалізовані завдяки міжнародній допомозі. Наприклад, за програмою United24 передбачена відбудова 18 будинків, 11 з яких уже ввели в експлуатацію. Благодійна місія Хансена побудувала в Тарасівці понад 460 будинків, де вже мешкають 2 тис. людей.

"Держава розробляє і виконує програми також в інших напрямках. По Фонду ліквідації наслідків - 52 будинки в громадах Київської області, 22 з яких вже введено в експлуатацію. Коштом обласного бюджету виконується програма будівництва приватних житлових будинків на 90 будинків, 25 з яких вже введено в експлуатацію. До закінчення вересня будуть введені ще 60", - розповів він.

Щодо програми "єВідновлення", то виплати допомоги на ремонт пошкодженого житла, за словами Кравченка, призначено для понад 15 тис., сертифікати за зруйноване житло отримали понад 3 тис. мешканців області, ще понад 600 – це компенсації на будівництво житла сумарно на 1 млрд 75 млн грн.

"Роботи  ще попереду багато. Ми працюємо всі на спільний результат  і віримо в перемогу, побудуємо і працюємо заради людей, для майбутнього", - резюмував Кравченко.

https://www.youtube.com/watch?v=pmuyA4AwicQ&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%81-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

Теги: #кравченко #відновлення

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