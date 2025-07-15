Інтерфакс-Україна
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13:16 15.07.2025

Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

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Все більше американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні – аналітики

Американська підтримка України демонструє складну динаміку: 46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, і це найвищий показник з початку війни, при цьому наявний партійний розкол у ставленні до подальшої допомоги, відзначають аналітики під час панельної дискусії на тему "Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації" в інформаційній агенції "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"46% американців вважають допомогу Україні недостатньою — це найвищий рівень за весь час повномасштабного вторгнення. При цьому 53% респондентів висловили готовність підтримувати Україну навіть у разі затяжного конфлікту, тоді як ще в грудні 2024 року половина американців прагнула миру за будь-яку ціну", — зауважив координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху Олексій Івашин.

Водночас експерт наголосив на рекордному партійному розколі: 77% республіканців виступають за швидке завершення війни, навіть ціною територіальних поступок, тоді як 82% демократів заявляють про готовність підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Попри це, серед виборців Трампа зберігається сильна антиросійська позиція: 75% підтримують нові санкції проти РФ, а 70% вважають стримування Росії в Європі життєво важливим.

Голова політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко відзначає, що в Україні "надміру звертали увагу саме на демократів, на їхнє середовище", що було значною мірою продиктоване тим, що в Україні надавали перевагу американським медіа, які переважно лівоцентристські, зорієнтовані на позицію Демократичної партії, "а також цінності лібералізму в американському тлумаченні слова лібералізм". "Основна проблема роботи з умовним консервативним виборцем в Сполучених Штатах це те, що він знаходиться поза оцими основними майданчиками великими, а отже достукатись до нього значно складніше… Республіканці, консерватори вони орієнтуються на інформацію в соцмережах… Такого штибу короткі повідомленні, сам факт швидкості їх донесення – це вже величезна перевага в інформаційній війні", - відзначив він.

"США в цьому сенсі швидка країна і нам треба орієнтуватися уже на некласичні форми медіа, тому що там Росія має колосальну перевагу", - додав Божко.

Кандидат політичних наук Ігор Жданов відзначив, що є багато причин зростання підтримки України в США, "в тому числі і зростання серед республіканців, тому що є зміна позиції Трампа". При цьому, за його словами, активісти, які на початку широкомасштабної агресії РФ в Україні розвернули широку діяльність в США, в основному працювали з демократами. "Нехай і далі працюють – нам потрібно створити декілька таких груп на рівні держави, які повинні координуватися… і працювати з різними орієнтованими групами виборців – з інтелектуалами, з демократами, з республіканцями. Це повинні бути різні люди", - вважає він.

"Немає втоми від України ні в Європі, ні в США - є звикання", - відзначив Жданов.

Голова Українського безпекового клубу Юрій Гончаренко наголосив, що апелювання до емоцій та спростування російської дезінформації поступово втрачають ефективність. На зміну приходить потреба у глибшому розумінні американських суспільних настроїв та політичних процесів.

Військовослужбовець і політичний консультант Олександр Антонюк відзначив, що на американську аудиторію досі впливають російські наративи, при цьому він підкреслив ефективність наступальної комунікації, заснованої на фактах, історичних паралелях та сильних візуальних образах.

За його словами, Україна більше не пасивний гравець у комунікаційній війні, а спільна інформаційна робота з партнерами, узгоджені меседжі та публічні заяви — вже приносять результати. "46% американців вважають, що їхня країна робить недостатньо для України — і це наслідок системної комунікації", — наголосив Антонюк.

Теги: #підтримка #сша

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