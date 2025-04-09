Близько половини українців сприймають США як стратегічного партнера - опитування

Близько половини опитаних українців (47,9%) погодилися з тим, що попри недружні висловлювання Дональда Трампа, США все одно залишаються оплотом світової демократії і українським стратегічним партнером, свідчать результати опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Не погодився з цим твердженням лише кожен п’ятий респондент (18,7%). Понад 22% респондентів погодилися б надати США доступ до українських рідкісноземельних металів як оплату за військову допомогу, не погодилися б менше половини (45%), і ще третина (33%) вагалися б з рішенням.

Близько 28% респондентів погоджуються з тим, що перемовини американців з росіянами поза нашою спиною і погіршення відносин Зеленського з Трампом, роблять наші сподівання на перемогу та справедливий мир абсолютно нереальними. Однак таких респондентів є помітно менше, ніж тих, хто поки не готовий відмовитися від очікувань справедливого миру (41,4%). Серед мешканців західних областей такі "упадницькі" настрої, пов’язані з позицією чинної американської адміністрації, зустрічаються втричі частіше, ніж на півдні (36,9% поти 12,9% відповідно).

В суспільстві немає впевненості в тому, чи спроможна Україна сьогодні чинити опір російському агресорові навіть і без американської військової допомоги. Частка тих, хто вважає, що спроможна, залишаються у відносній меншості (27,7%) порівняно з кількістю тих, хто так не вважає (34,8%) або вагається з відповіддю (37,3%). Однак серед мешканців заходу частка респондентів, які вважають, що Україна спроможна чинити опір ворогу без американської допомоги (41,1%), перевищує частку тих, хто так не вважає (30,1%) або вагається з відповіддю (28,8%).

Опитування проведено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України методом очних (face-to-face) інтерв’ю 15–25 березня 2025 року. Опитано 1213 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Уряду України території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%. Результати було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.