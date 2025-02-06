Бездіяльність влади призвела до критичної ситуації з мобілізацією - експерти

Ігнорування попереджень експертів та системна бездіяльність держави призвели до колапсу управління мобілізаційними процесами в Україні, свідчать результати аналізу, представленого дослідницько-аналітичною групою InfoLight.UA в прес-центрі "Інтерфакс-Україна" в четвер, 6 січня.

"Держава мала щонайменше три критичні моменти, коли могла змінити ситуацію, але не скористалася жодним. Восени 2023 року, коли стало зрозуміло, що швидкого завершення війни не буде, був шанс на чесний діалог із суспільством. Навесні 2024 року можна було виправити ситуацію через якісну реформу. У вересні 2024 року ми попереджали про перехід до насильницького спротиву – реакції не було", – наголосив керівник InfoLight.UA Юрій Гончаренко.

За даними дослідження, влада послідовно ігнорувала формування системної кризи: дозволила створення образу мобілізації як покарання у 2022 році, не протидіяла формуванню мереж "правового захисту від мобілізації", провалила впровадження системи "Резерв+", не виконала обіцянку щодо демобілізації, і проігнорувала попередження про загрозу насильницького спротиву

"Ми з вересня 2024 року попереджали про небезпеку переходу від умовно ненасильницького спротиву до застосування зброї. На жаль, прогнози справдилися – від холодної зброї ситуація дійшла до використання вибухівки та вогнепальної зброї. І це, схоже, не межа ескалації", – підкреслив Гончаренко.

За даними дослідників, росія послідовно впроваджувала стратегію підриву мобілізаційного потенціалу України.

"Спочатку створювалася паралельна реальність через соціальні мережі, потім формувалися мережі спротиву, а зараз ми спостерігаємо відкриті прояви насильства. Важливо розуміти – це не спонтанні події, а результат системної роботи противника", – пояснює Гончаренко.

Експерти виділили п'ять ключових етапів розгортання кризи. Перший – весна 2022 року, коли розпочалося формування негативних наративів. Другий – літо-осінь 2022 року, характерний створенням мереж "правового захисту" та груп у Viber. Третій – 2023 рік, коли з'явилися організовані провокації проти працівників ТЦК та відбулися перші ключові помилки з боку держави. Четвертий – 2024 рік, що приніс колапс реформи мобілізації та кризу довіри. П'ятий етап розпочався у 2025 році з переходом до відкритого насильства.

"Наші спостереження показують, що значна частина українських громадян опинилася в опозиції до власної держави. Не визнавати це – означає провокувати подальше посилення насильства та створювати ризик неконтрольованого бунту", – наголошує Гончаренко.

За словами експертів, ситуація загострюється через відсутність системного підходу.

"В кожній області діють організовані мережі спротиву мобілізації. Замість того, щоб шукати причини цього явища та працювати над їх усуненням, держава обрала тактику замовчування проблеми", – зазначив Гончаренко.

Критичним моментом став провал реформи мобілізації 2024 року.

"Додаток Резерв+ не спрацював як заплановано, електронні черги не працювали, а людей, які намагалися легально стати на облік, часто затримували просто на вулиці. Це остаточно підірвало довіру до системи", – пояснив Гончаренко.

Експерти наголошують, що наразі частина українських громадян опинилася в опозиції до власної держави, а хаотизація процесів досягла небезпечного рівня. Без термінових системних змін ситуація загрожує вийти з-під контролю.

"Потрібні кардинальні зміни, новий суспільний договір. Ми розробили модель часткової військової служби, яка може стати відповіддю на цей виклик", – пояснив PhD з прикладної математики Олександр Іванов.

"Якщо говорити про сьогодення, то проблема мобілізації є комплексною – в її основі лежить соціальна несправедливість стосовно воїнів та ветеранів. Проблеми з отриманням бойових виплат, переведенням, оформленням документів з інвалідності, численні порушення під час процесу мобілізації – подібні приклади знає кожен з нас", – зазначив голова ГО "Ветерани оборони" Олексій Івашин.

Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA створена в травні 2022 року як волонтерська ініціатива. З жовтня того ж року отримала інституційну підтримку Фонду Ганнса Зайделя в Україні. Група співпрацює з Силами безпеки та оборони України, має кілька відзнак. В роботі використовуються найбільш сучасні інструменти та методики, включаючи штучний інтелект для відстеження зловмисних наративів. З листопада 2024 року експерти команди є учасниками Українського безпекового клубу. Презентоване дослідження проведено за його організаційної підтримки.