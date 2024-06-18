Політика

20:25 18.06.2024

ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

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ВР 19 червня розгляне законопроєкт про БЕБ у 2-му читанні - голова комітету Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує завтра після ранкового розгляду внести до сесійної зали для ухвалення в другому читанні законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомив голова комітету Данило Гетманцев у вівторок.

"Завтра о 9:00 на комітет виносимо законопроєкт про БЕБ №10439 у другому. І одразу ж в залу. Виглядає так, що компромісного варіанта вдалося досягти, і надважлива вимога буде виконана. Але загадувати наперед не будемо", - написав Гетманцев у телеграм-каналі увечері у вівторок.

За його словами, законопроєкт передбачає відбір і подання на розгляд прем'єр-міністра не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (оцінку здійснює комісія після завершення першого й третього року на посаді директора бюро, призначеного в порядку, передбаченому цим законопроєктом).

Також документ запроваджує доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, термін проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ, а сам він повинен буде формувати нову дисциплінарну комісію.

Як повідомлялося, ВР 11 квітня цього року в повторному першому читанні схвалила законопроєкт про вдосконалення роботи БЕБ у першому читанні, який передбачає відбір нового керівника на конкурсі за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників бюро протягом року після призначення нового директора. Ухвалення цього закону до кінця червня є структурним маяком програми співпраці України з МВФ.

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк зазначав, що згідно із зауваженнями бізнесу, МВФ і G7, проєкт закону до другого читання має передбачати подання прем'єру на затвердження одного, а не двох кандидатів на посаду директора БЕБ, а також містити докладно прописану переатестацію і процедуру відбору на цю посаду. Під час засідання лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що до другого читання зауваження МВФ, G7 і бізнесу буде враховано.

Теги: #бебі #закон

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