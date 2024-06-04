Політика

13:49 04.06.2024

Порошенко: Верховна Рада несе відповідальність за якість кадрової політики, досить мовчки натискати кнопки

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Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав депутатів припинити безвідповідальні голосування за кадрові рішення, які вкрай важливі для країни. Він нагадав, що у парламентсько-президентській республіці, якою відповідно до Конституції є Україна, вищий законодавчий орган має брати на себе відповідальність за ситуацію в державі.

«Завтра в цій Верховній Раді по чуткам будуть голосуватися вкрай важливі кадрові рішення. Але депутати станом на зараз жодного уявлення не мають, за кого вони будуть голосувати. Це дуже яскрава демонстрація порушення Конституції в частині функцій парламенту у парламентсько-президентській республіці. Бо саме депутати несуть відповідальність за якість кадрової політики. А у нас – одні йдуть без звіту, а інші приходять без бачення. І слухняна частина Ради мовчки голосує за це все», – констатував Петро Порошенко.

«Ми зараз маємо продемонструвати інший підхід. В парламенті і в країні має бути створена коаліція національної єдності. Має бути розподілена відповідальність. Я впевнений в тому, що ми нарешті маємо прийняти відповідальні рішення. Бо у правильність політики не вірять уже навіть глядачі єдиного антиконституційного марафону», – зауважив Порошенко. 

«Ви докотилися до того, що вперше з 2014 року в країні з’явилися темники, і про це заявили журналісти», – обурився Порошенко.

Він зазначив, що знову з’явилися списки людей, яким заборонено доступ до медіа. «Були виключені з ефіру абсолютно незаконно, без рішення суду три телевізійні канали. А кошти державного бюджету використовуються для владних телеграм-каналів, які проводять інформаційну політику на кшталт «слов’янського хлопчика», дискредитуючи опонентів. Там був Порошенко, депутати «Європейської Солідарності», депутати інших опозиційних фракцій, Залужний. А сьогодні вже з’явився Сирський і військове керівництво», – наголосив п’ятий президент.

«Моя вимога: зупиніться і не робіть кроків, які підривають довіру до найбільш шанованої частини суспільства – Збройних Сил України», – закликав Петро Порошенко.

Теги: #порошенко

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