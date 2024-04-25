Закриють 60 км фронту: Порошенко передав у війська ще три системи РЕБ "Ай-Петрі"

Петро Порошенко передав військовим ще три системи РЕБ «Ай-Петрі». Це означає, що 60 км лінії фронту будуть захищені від російських безпілотників – пояснює п’ятий президент. Як відомо, восени минулого року Порошенко інвестував 150 млн грн у розробку та виробництво вітчизняних засобів радіо-електронної боротьби.

«Ай-Петрі СВ» – це сучасний мобільний засіб кіберзахисту, який дозволяє нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зала, Ланцет.

«Наш комплекс кіберзахисту «Ай-Петрі» довів свою ефективність, прикривши значну частину фронту на Сході. Відсьогодні куполом закриємо ще 60 км, бо у війську з’явилося на три новітні установки більше. Ми передаємо їх хлопцям, які стоять на першій лінії боротьби», – зазначає Петро Порошенко.

За його словами, робота з системами «Ай-Петрі» потребує технічної освіти, гострого розуму та тренування. «Бачимо та цінуємо зусилля, які роблять командири інших бригад для того, щоб і у них з’явилася новітня кіберзброя. Бо військові мають бути захищені від російських безпілотників на всій лінії фронту. Тому ми і масштабуємо цей проєкт», – говорить Порошенко. До систем РЕБ додалася і штабна машина управління на базі британської вантажівки DAF, обладнана моніторами та генератором. Окрім цього, військовим привезли й важливі «дрібниці» — побутове обладнання, кабелі, балони тощо.

Як розповів раніше Порошенко, зазвичай розробка такого комплексу триває від 3 до 8 років, але цей проєкт вдалося зробити менш як за 5 місяців: «ми вже маємо багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБу, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв’язку, автономного живлення, пікапа, штабів управління».

«Це – справжня кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення», – пояснював Порошенко.

«Моя мрія, щоб уся лінія оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів», – говорить п’ятий президент.