Політика

20:15 25.04.2024

Закриють 60 км фронту: Порошенко передав у війська ще три системи РЕБ "Ай-Петрі"

2 хв читати

Петро Порошенко передав військовим ще три системи РЕБ «Ай-Петрі». Це означає, що 60 км лінії фронту будуть захищені від російських безпілотників – пояснює п’ятий президент. Як відомо, восени минулого року Порошенко інвестував 150 млн грн у розробку та виробництво вітчизняних засобів радіо-електронної боротьби.

«Ай-Петрі СВ» – це сучасний мобільний засіб кіберзахисту, який дозволяє нейтралізувати ворожі безпілотники типу Орлан, Зала, Ланцет.

«Наш комплекс кіберзахисту «Ай-Петрі» довів свою ефективність, прикривши значну частину фронту на Сході. Відсьогодні куполом закриємо ще 60 км, бо у війську з’явилося на три новітні установки більше. Ми передаємо їх хлопцям, які стоять на першій лінії боротьби», – зазначає Петро Порошенко.

За його словами, робота з системами «Ай-Петрі» потребує технічної освіти, гострого розуму та тренування. «Бачимо та цінуємо зусилля, які роблять командири інших бригад для того, щоб і у них з’явилася новітня кіберзброя. Бо військові мають бути захищені від російських безпілотників на всій лінії фронту. Тому ми і масштабуємо цей проєкт», – говорить Порошенко. До систем РЕБ додалася і штабна машина управління на базі британської вантажівки DAF, обладнана моніторами та генератором. Окрім цього, військовим привезли й важливі «дрібниці» — побутове обладнання, кабелі, балони тощо.

Як розповів раніше Порошенко, зазвичай розробка такого комплексу триває від 3 до 8 років, але цей проєкт вдалося зробити менш як за 5 місяців: «ми вже маємо багато замовлень від військових. Комплекс складається з РЕБу, сучасної радіолокаційної станції, антидронового пристрою, надійного захищеного зв’язку, автономного живлення, пікапа, штабів управління».

«Це – справжня кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди. Я вкладав в науково-дослідну розробку тоді, коли ми ще не мали жодної моделі, яка б ефективно працювала. Але я вірю в нашу команду, вірю в програмістів, вірю в інженерів. І вірю в унікальну майстерність тих екіпажів, які зараз застосовують цей кіберзахист безпосередньо на смузі зіткнення», – пояснював Порошенко.

«Моя мрія, щоб уся лінія оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів», – говорить п’ятий президент.

Теги: #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 17.04.2024
Порошенко назвав три ключові завдання для збереження держави: зміцнення ЗСУ, фортифікації і децентралізована енергетика

Порошенко назвав три ключові завдання для збереження держави: зміцнення ЗСУ, фортифікації і децентралізована енергетика

20:31 16.04.2024
Порошенко передав військовим ще 5 новітніх комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

Порошенко передав військовим ще 5 новітніх комплексів РЕБ "Ай-Петрі СВ"

21:06 13.04.2024
Порошенко передав FPV-дрони "Пегас" та ремонтну майстерню бійцям штурмового батальйону "Да Вінчі"

Порошенко передав FPV-дрони "Пегас" та ремонтну майстерню бійцям штурмового батальйону "Да Вінчі"

18:57 11.04.2024
Порошенко везе на східний фронт чергові 2 тисячі дронів

Порошенко везе на східний фронт чергові 2 тисячі дронів

16:49 06.04.2024
Порошенко привіз екскаватори  на Сумщину: замість лопат потрібна потужна техніка

Порошенко привіз екскаватори  на Сумщину: замість лопат потрібна потужна техніка

16:27 16.03.2024
Порошенко привіз морпіхам на Південь FPV-дрони і квадроцикли для евакуації поранених

Порошенко привіз морпіхам на Південь FPV-дрони і квадроцикли для евакуації поранених

19:00 15.03.2024
Порошенко в Одесі передав вантажівки та гідрокостюми підрозділам, які прикривають узбережжя

Порошенко в Одесі передав вантажівки та гідрокостюми підрозділам, які прикривають узбережжя

18:44 13.03.2024
Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

Порошенко везе на фронт 2 тисячі FPV-дронів

19:53 12.03.2024
Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні 12-03-2024

Порошенко на замовлення військових механіків передає у бригади пересувні майстерні 12-03-2024

19:24 06.03.2024
Снаряди, Taurus, F16: Порошенко на Конгресі ЄНП закликав союзників дати Україні все, що треба для перемоги

Снаряди, Taurus, F16: Порошенко на Конгресі ЄНП закликав союзників дати Україні все, що треба для перемоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ПАРЄ визнала нелегітимним президента РФ Путіна, а РПЦ - інструментом пропаганди

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

ОСТАННЄ

Кулеба закликав союзників активізувати виробництво зброї та "перейти від співчуття до запобігання загибелі людей"

Світова більшість має бути на Саміті миру - Зеленський

НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

Завдяки підтримці столичної громади 101 бригада знищила російської техніки майже на 35 мільйонів доларів

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

Посол ЄС: Дуже сподіваюся, що в червні буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України

Посол ЄС в Україні Матернова вітає ініціативу громадян Словаччини зі збору коштів для закупівлі снарядів для української армії

Байден закликав Сенат проголосувати за пакет допомоги Україні

У домовленостях про ATACMS всі точки розставлені - Зеленський після розмови з Байденом

ЄС планує санкції проти постачання іранських ракет Росії та на Близький Схід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА