Політика

12:11 05.04.2024

Блінкен підтримує розроблення планів довгострокового фінансування України

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Блінкен підтримує розроблення планів довгострокового фінансування України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що довгострокова фінансова допомога Києву є раціональною ідеєю, однак також необхідно схвалити запит Білого дому на додаткове фінансування України.

"Якщо підсумувати: добре мати стійке джерело фінансування. У разі розподілу тягаря між багатьма країнами протягом тривалого часу, грошей піде суттєво менше, ніж у разі екстреного фінансування, до якого довелося вдатися в останні два роки", - сказав він на пресконференції в п'ятницю під час зустрічі Ради з торгівлі та технологій США і ЄС.

Держсекретар зазначив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні йтиметься про роль альянсу у створенні майбутніх військ України - цей процес украй важливий для її вступу до НАТО. Однак, уточнив Блінкен, треба зрозуміти, як і чиїм коштом можна буде профінансувати ці заходи; і наразі ці питання активно обговорюють.

Водночас він нагадав про важливість схвалення в Конгресі США запиту Білого дому на додаткове фінансування військової допомоги для України.

"Необхідно терміново задовольнити президентський запит на додаткове фінансування - це найтерміновіша річ, яку ми можемо зробити", - наголосив він.

При цьому він роз'яснив, що ці кошти - "фактично всі", призначені на військову допомогу Україні - витратять у США, що принесе вигоди оборонно-промисловому комплексу, створить нові робочі місця.

Теги: #сша #блінкен

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