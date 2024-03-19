Білий дім проти ідеї надання додаткової допомоги Україні в кредит

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що конгресменам слід схвалити додаткову допомогу Україні, а не обговорювати ідеї про надання цього фінансування в кредит.

"Ми бачимо, як Україна втрачає позиції на полі бою через бездіяльність Конгресу в останні кілька місяців. Тому єдиний правильний варіант - це дати Україні те, чого вона потребує: пакет додаткового фінансування", - сказала Жан-П'єр у вівторок на брифінгу, маючи на увазі варіант допомоги, який раніше схвалив Сенат США.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем під час свого візиту до Києва заявив президенту України Володимиру Зеленському, що найімовірнішим способом надання американської допомоги є безвідсотковий кредит. Схожі ідеї озвучував раніше експрезидент США Дональд Трамп.

Сенат схвалив пакет екстрених витрат на суму $95 млрд у лютому. Пакет передбачає $60 млрд для допомоги Києву, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню і гуманітарної допомоги палестинцям у Газі. Спікер палати представників Майк Джонсон, зі свого боку, відмовився розглядати документ, вимагаючи, щоб демократи спочатку підтримали жорсткі реформи в імміграційній політиці США.