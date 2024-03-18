Політика

17:44 18.03.2024

Президент Литви: Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього, не Путін

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Президент Литви: Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього, не Путін

Президент Литви Гітанас Науседа порівняв вибори в Росії з театром абсурду і заявив про необхідність допомогти Україні перемогти.

"Ми маємо допомогти Україні перемогти. Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього. Не Путін", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Путінський спектакль абсурду був настільки передбачуваний. Росія все одно не зміниться. Вона залишиться на шляху війни і жорстокого імперіалізму", - зазначив Науседа.

 

Теги: #науседа

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