Президент Литви: Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього, не Путін

Президент Литви Гітанас Науседа порівняв вибори в Росії з театром абсурду і заявив про необхідність допомогти Україні перемогти.

"Ми маємо допомогти Україні перемогти. Ми маємо бути тими, хто встановлює правила для майбутнього. Не Путін", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Путінський спектакль абсурду був настільки передбачуваний. Росія все одно не зміниться. Вона залишиться на шляху війни і жорстокого імперіалізму", - зазначив Науседа.